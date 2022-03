Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam!

Podczas szkolenia podstawowego w 151 batalionie lekkiej piechoty w Skwierzynie udowadniali, że chcą być żołnierzami. Osiągnęli cel. W sobotę, 26. marca, na Rynku w Skwierzynie, służbę ojczyźnie przysięgało ponad 60 ochotników. Od dziś, oficjalnie są żołnierzami 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość, jaką jest przysięga wojskowa, to zwieńczenie ciężkiej pracy ochotników podczas szkolenia podstawowego. Wśród przysięgających znaleźli się m.in. uczniowie i studenci, sportowcy, ratownicy medyczni czy kucharze.

To już 22 przysięga w 12 WBOT. Ochotnicy zostali powołani do służby 11 marca, by odbyć szesnastodniowe szkolenie podstawowe. Kandydaci musieli przywyknąć do życia wojskowego, wczesnych pobudek i intensywnych, kilkunastogodzinnych ćwiczeń. Dzisiejsza przysięga ma szczególny wymiar. Słowa roty przysięgi, wypowiedzieli ochotnicy, którzy w trudnych czasach podnieśli rękawicę i zdecydowali się zostać Żołnierzami Wojska Polskiego. Jestem przekonany, że Ci, którzy właśnie wyrazili chęć wstąpienia w nasze szeregi i stawili się na szkoleniu podstawowym, to osoby z ogromną motywacją i odwagą – powiedział płk Zbigniew TARGOŃSKI, dowódca 12 WBOT.