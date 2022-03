Ukraina nie ustaje w oporze

Wojska rosyjskie, które jeszcze niedawno zagrażały bezpośrednio stolicy Ukrainy, po odrzuceniu ich na 20-30 kilometrów, zajęły pozycje obronne, a część wycofano na Białoruś. Armia Ukrainy kontynuowała w niedzielę, 32. dnia rosyjskiej inwazji, kontrataki w obwodach sumskim, charkowskim, kijowskim i chersońskim.

W nocy z sobotę na niedzielę w telewizyjnym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował do państw Zachodu o zwiększenie pomocy militarnej. – Ukraina nie może strącać rosyjskich rakiet strzelbami i bronią maszynową. Bez wystarczającej liczby czołgów, ciężkiego sprzętu i samolotów nie uwolnimy oblężonego przez Rosjan Mariupola – mówił. – Samoloty i czołgi, obrona antyrakietowa, pociski przeciwokrętowe. Nasi partnerzy to mają. Pokrywa to kurz w ich magazynach – podkreślał prezydent Zełenski dodając, że każdego dnia jest widoczne bohaterstwo obrońców Ukrainy, nie tylko żołnierzy, ale wszystkich obywateli.

– Zwykli Ukraińcy biorą do niewoli pilotów zestrzelonych samolotów, które spadają na naszą ziemię. Nasza "traktorowa armia”, ukraińscy rolnicy, zabierają rosyjski sprzęt i przekazują go naszym wojskom. W szczególności najnowsze modele, których obecność Rosja chciała utrzymać w tajemnicy, a teraz żołnierze je porzucają i uciekają – mówił prezydent w przemówieniu.