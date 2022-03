Żołnierze będą zarabiać więcej

REKLAMA

Podwyżka uposażeń jest możliwa, bo w styczniu tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie zwiększające wskaźnik kwoty bazowej, według której obliczane jest wojskowe wynagrodzenie. Wzrósł on z 3,81 do 4,23.

Nowe stawki wynagrodzeń przypisano do poszczególnych stopni wojskowych, korpusów i stanowisk. Średnio, tak jak podał minister, wzrosną one o 676 złotych. Ale jak będzie to wyglądało w konkretnych przypadkach? Zgodnie z propozycjami MON najniższa podwyżka dla żołnierzy zawodowych wyniesie 450 zł brutto i otrzymają ją szeregowi, najwyższa dla generałów – 920 zł. Według projektowanych zmian pułkownicy mają otrzymać (w zależności od zajmowanej grupy) podwyżkę w przedziale od 760 zł do 840 zł, majorowie od 670 zł do 690 zł, porucznicy 550 zł. Podwyżkę dla podoficerów wyliczono w przedziale 500-720 zł brutto.

To nie jedyne podwyżki w resorcie obrony. W czwartek szef MON zapowiedział, że o 500 zł wzrosną także wynagrodzenia pracowników cywilnych wojska. Podwyżkę, z wyrównaniem od stycznia, otrzymać ma 45 tysięcy osób.