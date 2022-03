Szkolenie ochotników w 8 Kujawsko-Pomorskiej BOT

Żołnierze szkolenia podstawowego, tzw. szesnastki (od 16-tu dni szkolenia) są za półmetkiem swojej drogi do złożenia przysięgi wojskowej. Obecnie intensywnie zgłębiają praktyczną wiedzę od doświadczonej kadry instruktorskiej m.in. nt. budowy i eksploatacji sprzętu wojskowego, szkolenia strzeleckiego czy pierwszej pomocy. Ćwiczą również rzut granatem ćwiczebnym, który w praktyce wygląda tak samo, jak granatem bojowym.

- Polacy są tacy, że chcieliby bronić swojej Ojczyzny. Dlatego chcieliby się nauczyć tego, czego my się uczymy teraz. Jasne jest obawa, tylko że może wtedy (w razie konfliktu) będzie mi łatwiej. Ja będę umiała obsługiwać broń, a ktoś inny już niekoniecznie – mówi szer. Katarzyna Baturo.

3 lata szkolenia

16 dni to dopiero początek. Cały cykl szkolenia żołnierza terytorialnej służby wojskowej trwa 3 lata. Pierwszy rok to szkolenie indywidualne, gdzie stawia się na pogłębienie wiedzy, którą ochotnicy zdobyli na szkoleniu podstawowym. Drugi rok to szkolenie specjalistyczne, na którym zgłębiają wiedzę ukierunkowaną do swojej specjalności wojskowej, np. saper, medyk, strzelec wyborowy, łącznościowiec czy też w grupie dowódczej. Trzeci rok to etap zgrywający na poziomie pododdziału. Każdy etap kończy się 14-dniowym, poligonowym szkoleniem zintegrowanym.

- Widać duże zainteresowanie wśród żołnierzy. Przychodzą tutaj z pasji i naprawdę to zaangażowanie w trakcie zajęć jest widoczne. Mimo dużego zmęczenia, bo zajęcia prowadzimy od rana do późnych godzin popołudniowych, z chęcią w tych zajęciach uczestniczą. Myślę, że wyciągają bardzo dużo przydatnej wiedzy – powiedział dowódca kompanii szkolenia podstawowego ppor. Dawid Andrzejewski.

Nowoczesne, skuteczne uzbrojenie

Cały proces szkolenia został przemyślany. Nie mniej ważne jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Podstawowe uzbrojenie żołnierza WOT to karabinek 5,56 mm MSBS Grot. Zależnie od stanowiska służbowego i pełnionej funkcji w pododdziałach lekkiej piechoty można jeszcze spotkać m.in. lekki moździerz piechoty LMP-2017, karabiny wyborowe, samopowtarzalne pistolety VIS 100 czy wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin.

Z tych ostatnich żołnierze WOT wykonali strzelanie jako pierwsi w Wojsku Polskim (17.06.2021 r. poligon w Toruniu). Ich skuteczność potwierdza każdego dnia armia ukraińska, która ustanowiła rekord skuteczności w jego wykorzystaniu. Umiejętności obsługi specjalistycznego uzbrojenia żołnierze WOT zdobywają na szkoleniach organizowanych w jednostkach wojskowych oraz centrach szkoleń. Szesnaście dni szkolenia to dopiero początek mocy możliwości rozwoju, jaką dają ochotnikom Wojska Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy, piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Zostały utworzone 1 stycznia 2017 r. Obecnie liczą około 32 tys. żołnierzy, docelowo będzie to ponad 50 tys. Funkcjonuje 15 brygad OT i 2 centra szkoleń. W roku 2022 powstaną kolejne 3 brygady: Stołeczna, Nadbużańska i Przemyska. Od 24 lutego zainteresowanie służbą w WOT wzrosło siedmiokrotnie. Wejdź na stronę rekruterzy.terytorialsi.mil.pl, wpisz nazwę swojego powiatu i uzyskaj kontakt do rekrutera. To najkrótsza droga, aby zostać jednym z nas. Do zobaczenia!

Tekst: por. Paweł Banasiak/ oficer prasowy 8 K-P BOT