Ukraiński minister obrony z wizytą w Warszawie

– Przeprowadziłem owocne rozmowy z moim kolegą Mariuszem Błaszczakiem. Skoordynowaliśmy współpracę w przededniu szczytu NATO. Jestem wdzięczny Polsce za zdecydowaną postawę i konsekwentne wsparcie narodu ukraińskiego w walce z rosyjskim najeźdźcą! – napisał na Twitterze Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy, który przebywa z wizytą w Warszawie. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że tematem rozmów polityków była pomoc, której Polska udziela Ukrainie. Chodzi zarówno o wsparcie cywilów, którzy uciekają przed wojną do Polski, jak i o pomoc dla ukraińskiego wojska.

Polskie wsparcie dla Ukraińców było tematem rozmów ministrów obrony Mariusza Błaszczaka i Ołeksija Reznikowa. Politycy spotkali się we wtorek w Warszawie. W Sofii z kolei prezydenci Polski i Bułgarii omawiali wspólne stanowisko na nadzwyczajny szczyt NATO, który odbędzie się 24 marca w Brukseli.

Z misją dyplomatyczną do Sofii pojechał prezydent Andrzej Duda. – Omówiliśmy bieżącą sytuację bezpieczeństwa, a także przygotowaliśmy się do nadchodzącego szczytu NATO. Ma on charakter wyjątkowy, bo służy omówieniu wyzwań, które pojawiły się w związku z rosyjską agresją na Ukrainę – powiedział Andrzej Duda po rozmowach z prezydentem Rumenem Radewem. – Mam nadzieję, że najbliższy szczyt NATO w sposób jednoznaczny stanie na straży wolnego świata, niepodległości i wolności ukraińskiego państwa, rozwoju ukraińskiego narodu – dodał prezydent. Andrzej Duda powiedział również, że liczy na wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ostrzał cywilów oraz bombardowanie budynków mieszkalnych na Ukrainie. Przypomniał, że takie działania są uznane przez prawo międzynarodowe za zbrodnie wojenne.

Na wtorek po południu planowane jest spotkanie polskiego prezydenta z Klausem Iohannisem, prezydentem Rumunii.