Rosjanie celowo atakują cywili

Im mniej efektów na froncie odnoszą wojska rosyjskie, tym bardziej są bezwzględne wobec ukraińskiej ludności cywilnej. To świadome zastraszanie i dążenie do zniszczenia morale narodu ukraińskiego – mówi dr hab. Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Rosyjska inwazja na Ukrainę utknęła w martwym punkcie?

Nastąpiło ustabilizowanie sytuacji we wszystkich obszarach walk, szczególnie na północy kraju. W ostatnich dniach siły rosyjskie poczyniły minimalne postępy. Rosja gromadzi i przegrupowuje siły, jej wojska skupiają się na umocnieniu i utrzymaniu zajętych pozycji, w niektórych rejonach kontynuują też ofensywę. Trwa rosyjski ostrzał Charkowa, Kijowa, Mariupola. W czwartek rosyjskie pociski samosterujące X-555 uderzyły w zakłady remontowe położone przy lotnisku we Lwowie. Dotąd miasto, położone 70 kilometrów od Polski, nie było atakowane. Według ukraińskich sił zbrojnych ostrzał był prowadzony z okrętów podwodnych na Morzu Czarnym. Możliwe, że jest to zapowiedź kolejnych tego rodzaju punktowych uderzeń. Rosja ściąga w okolice Kijowa rezerwy ze Wschodniego Okręgu Wojskowego, aby wznowić tam natarcie. Jednocześnie władze Ukrainy informują o wzroście aktywności rosyjskich grup dywersyjnych i sabotażystów. Pojawiają się one na terenie całej Ukrainy zwłaszcza w okolicach Kijowa i na zachodzie: w obwodach lwowskim, iwano-frankiwskim i rówieńskim.