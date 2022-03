Polacy pomagają chorym dzieciom z Ukrainy

Wczoraj wieczorem do Polski przyjechał pociąg, który przywiózł 30 małych pacjentów onkologicznych ze Lwowa. Dzieci, które wymagały natychmiastowej pomocy medycznej, zostały skierowane do polskich placówek medycznych. Ich transportem do szpitali w Kielcach i okolicy zajęli się terytorialsi. Pozostała część chorych dzieci pojedzie do klinik w zachodniej Europie.

Grupa 30 dzieci, które chorują na nowotwory, została ewakuowana ze Lwowa wraz z rodzicami oraz lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi, którzy zapewniali im opiekę podczas podróży. W pociągu było również zorganizowane miejsce, w którym można było – w razie potrzeby – wykonać operację ratującą życie. Niektórzy z małych pacjentów byli zakażeni wirusem SARS-CoV-2. W Polsce czekali już na nich terytorialsi, strażacy, policjanci, harcerze, Straż Ochrony Kolei i wolontariusze. – Zadaniem żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady OT było przetransportowanie dzieci oraz ich rodzin do kieleckich szpitali – mówi ppor. Daniel Woś, oficer prasowy 10 Świętokrzyskiej Brygady OT. Małych pacjentów trzeba było zabezpieczyć medycznie, okryć foliami termicznymi, a niektórych z nich przenieść na noszach do karetek. Żołnierze WOT-u byli ubrani w specjalne kombinezony, które chroniły przed ewentualnym zakażeniem COVID-19.

Część osób została przewieziona do Kliniki Jednorożec w Bocheńcu, położonym niedaleko Kielc. Jest to ośrodek tranzytowy dla małych pacjentów. Tam ich stan zdrowia ocenią onkolodzy, a następnie skierują dzieci do specjalistycznych klinik onkologicznych w Polsce oraz na zachodzie Europy.