Ukraina i Polska apelują o pomoc

Ukraińskie wojsko stawia opór rosyjskiej inwazji. – Wróg próbuje przerzucić dodatkowe rezerwy ze wschodniego okręgu wojskowego, by wzmocnić siły walczące na Polesiu jednostkami z V Armii – głosi komunikat ukraińskiego resortu obrony. Podano w nim, że siły rosyjskie starają się umocnić swoje pozycje na terenach, które kontrolują, przegrupować i odzyskać zdolności bojowe.

Ukraiński Sztab Generalny podał, że lotnictwo rosyjskie przeprowadza ataki rakietowo-bombowe na obiekty wojskowe i infrastrukturę cywilną w obwodach kijowskim, czernihowskim, żytomierskim, sumskim i donieckim. Natomiast rosyjskie siły, które atakują Kijów, przeszły do defensywy. Napisano także, że rosyjscy żołnierze są zdemoralizowani, co doprowadza do wzrostu liczby dezercji i odmowy przez żołnierzy udziału w wojnie na terytorium Ukrainy.

Jak wynika z szacunków amerykańskiego wywiadu, przytoczonych przez dziennik „New York Times", w trwającej od trzech tygodni inwazji Rosji na Ukrainę zginęło ponad 7 tys. rosyjskich żołnierzy.