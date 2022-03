NATO: potrzeba więcej samolotów, okrętów i rakiet

Szef NATO przypomniał, że na terenie całego Sojuszu w podwyższonej gotowości są już setki tysięcy żołnierzy. Sto tysięcy wojskowych przerzuciły do Europy Stany Zjednoczone, a ok. 40 tysięcy znajduje się pod bezpośrednim dowództwem NATO, głównie na wschodniej flance. Jednak – jak podkreślał Jens Stoltenberg – znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości bezpieczeństwa i trzeba się do niej dostosować. – Zleciliśmy więc dowódcom wojskowym opracowanie różnych opcji obrony we wszystkich domenach – poinformował Stoltenberg. Wyjaśnił, że w przypadku domeny lądowej chodzi o to, aby „zwiększyć siły we wschodniej części Sojuszu”. Poza tym w powietrzu powinno operować więcej sojuszniczych statków powietrznych, obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa powinny zostać wzmocnione, a na morzu powinno operować więcej okrętów, także podwodnych. Oprócz tego należy odpowiednio wykorzystywać zasoby sojuszników związane z przestrzenią kosmiczną, a także „zastanowić się nad przyszłością cyberobrony”. – Powinniśmy też częściej razem ćwiczyć – podkreślił szef NATO.

Obrady ministrów obrony NATO w Brukseli poświęcone były sytuacji na Ukrainie, a także wzmocnieniu zdolności Sojuszu do odstraszania i obrony. – Oddaliśmy hołd odwadze narodu ukraińskiego oraz sił zbrojnych. Pomagamy Ukrainie w utrzymaniu jej podstawowego prawa do samoobrony, wolności i demokracji za pomocą znacznej ilości krytycznego sprzętu wojskowego – powiedział tuż po spotkaniu Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Poinformował także, że ministrowie obrony zgodzili się, że nadal należy wspierać niszczony przez wojnę kraj, m.in. przez kierowanie dostaw sprzętu wojskowego, pomocy finansowej i humanitarnej. – Prezydent Putin musi powstrzymać tę wojnę i wycofać swoje siły – zaznaczył.

Ministrowie obrony państw NATO są jednomyślni co do dalszego wspierania Ukrainy, ale nie zapominają też o bezpieczeństwie wschodniej flanki. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, poinformował, że rozpoczęły się kolejne prace nad wzmocnieniem ściany wschodniej Sojuszu. – To jest potrzeba, jaką Polska jasno formułuje – komentował po spotkaniu Mariusz Błaszczak, szef polskiego resortu.

REKLAMA

Jednak jak zaznaczył Stoltenberg, zwiększenie zdolności do odstraszania i obrony będzie się wiązało z dużymi inwestycjami, dlatego sojusznicy powinni przeznaczać co najmniej 2 proc. PKB na obronność. – Wspólne finansowanie NATO jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym nam współpracę i pokazuje sojuszniczą solidarność – podkreślał. – W tym krytycznym momencie dla naszego bezpieczeństwa jedność między Ameryką Północną a Europą w NATO jest ważniejsza niż kiedykolwiek – zaznaczył.

Dziennikarze dopytywali Jensa Stoltenberga, czy istnieje możliwość zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, a także czy NATO skieruje swoją misję na objęty wojną teren. – Sojusz jest zjednoczony, jego członkowie są zgodni co do tego, że trzeba dostarczać pomoc Ukrainie, tak aby wzmacniać jej zdolności do samoobrony. Jednomyślność panuje również w tym względzie, że NATO nie wyśle sił lądowych ani powietrznych do Ukrainy – powiedział. – Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby ten konflikt nie eskalował poza Ukrainę – zaznaczył.

Sekretarz generalny mówił też o ewentualnym członkostwie Ukrainy w Sojuszu. – Ukraina jest suwerennym państwem, którego decyzje musimy szanować i to ona zdecyduje, czy wniesie o członkostwo w NATO. Następnie 30 członków Sojuszu zdecyduje, jak potraktować ten wniosek – powiedział Stoltenberg. I po raz kolejny podkreślił: – Na pewno takich decyzji nie będzie podejmować Rosja.

Tuż po posiedzeniu z dziennikarzami spotkał się także minister obrony Mariusz Błaszczak, który również zapewnił o tym, że „NATO mówi jednym głosem” w sprawie wsparcia Ukrainy. – Przedstawiłem projekt, o jakim wczoraj w Kijowie mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Dotyczy on sformowania misji pokojowej w Ukrainie. Taka misja trwa np. w Kosowie – powiedział. – To oczywiście nie jest proste, ta sprawa będzie omawiana, ta sprawa „leży na stole” – podkreślił Mariusz Błaszczak. Minister dodał także, że sojusznicy uznają Białoruś za stronę tego konfliktu, bo pozwala ona na to, aby „z jej terytorium były ostrzeliwane miasta ukraińskie”.

– Dwadzieścia kilometrów od polskiej granicy, na ośrodek szkoleniowy w Jaworowie spadły bomby, a więc wojnę mamy u granic Rzeczypospolitej. Naszym zadaniem jest wspieranie sąsiadów dotkniętych rosyjską agresją – zaznaczył szef MON-u. Odniósł się także do kwestii wzmocnienia wschodniej flanki NATO. – To jest potrzeba, jaką Polska jasno formułuje po to, aby odstraszyć agresora – powiedział.

W przyszłym tygodniu podczas nadzwyczajnego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego spotkają się głowy państw i szefowie rządów państw członkowskich. – Zajmiemy się wówczas zmianami, jakie musimy wprowadzić dla naszego bezpieczeństwa w perspektywie długoterminowej. Moskwa nie powinna mieć wątpliwości: NATO nie będzie tolerować żadnego ataku na suwerenność lub integralność terytorialną Sojuszu – podkreślił Stoltenberg.