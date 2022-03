Terytorialsi włączyli się w pomoc na rzecz Ukrainy

Nieco inną akcję pomocową zorganizowali żołnierze 54 batalionu lekkiej piechoty z Zegrza, którzy postawili na zbiórkę materialną. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy oraz ich przyjaciół na granicę polsko – ukraińską pojechało 5 samochodów wypakowanych rzeczami, które mogą być przydatne ochotnikom walczącym w szeregach ukraińskiej obrony terytorialnej. Wśród darów były posiłki do szybkiego przygotowania na froncie, karimaty, plecaki, śpiwory, bielizna termiczna, ciepła odzież oraz obuwie taktyczne, bidony, latarki, powerbanki, baterie, środki medyczne oraz apteczki.

W pomoc zaangażowali się zarówno żołnierze jak i pracownicy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, żołnierze 1 olsztyńskiego batalionu składowania stacjonującego w ciechanowskich koszarach oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień. Fundusze zostały zebrane dzięki działającemu w 5 Brygadzie Stowarzyszeniu Żołnierzy i Pracowników 5 MBOT. W porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem z Ciechanowa, za całość zebranej kwoty zostały zakupione śpiwory dla uchodźców przebywających w tymczasowych miejscach zakwaterowania na terenie miasta. Wczoraj żołnierze dostarczyli 35 śpiworów do magazynu PCK skąd trafią do miejsc gdzie zostali zakwaterowani uchodźcy.

REKLAMA

Każdego dnia, do wsparcia samorządów w organizacji miejsc czasowego zakwaterowania uchodźców delegowanych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu mazowieckich terytorialsów, którzy pomagają przyjmować uchodźców na dworcach PKP, są także w punktach informacyjnych i recepcyjnych, wspierają samorządy w transporcie uchodźców do miejsc zakwaterowania oraz pomagają w przygotowaniu takich miejsc na ich przyjęcie.

*****

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. W strukturze WOT jest piętnaście brygad OT i dwa centra szkolenia, w tym roku rozpocznie się formowanie kolejnych trzech brygad OT (stołecznej, nadbużańskiej oraz przemyskiej). W WOT służy blisko 32 000, z czego blisko 2,5 tysiąca stanowią żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, wciąż trwa nabór nowych ochotników. Wszystkich chętnych do wstąpienia do WOT zachęcamy do wejścia na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl – tam można znaleźć kontakt z naszymi rekruterami, którzy wytłumaczą zasady rekrutacji i odpowiedzą na wszelkie pytania związane ze służbą.

Tekst: Aneta Szczepaniak