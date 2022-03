I edycja konkursu „Bezpieczna Cyberprzestrzeń”

Koordynatorem pierwszego etapu konkursu jest Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na tym etapie uczestnicy będą rozwiązywali zadania programistyczne, korzystając z dowolnego języka programowania. Do kolejnego etapu i finału konkursu przejdą najlepsze zespoły wyłonione przez komisję konkursową. Drugi etap polegał będzie na praktycznym realizowaniu zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, a merytoryczną opiekę sprawuje krakowskie Regionalne Centrum Informatyki – jednostka bezpośrednio podporządkowana pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży nowych technologii z zakresu informatyki, promowanie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności cyberbezpieczeństwa, jak również pobudzenie do rywalizacji i samodoskonalenia – podkreśla ppłk Andrzej Kłuś, komendant WKU Katowice. Zgodnie z regulaminem w konkursie uczestniczyć mogło maksymalnie 32 zespoły - po dwa zespoły dwuosobowe z szesnastu szkół średnich uczestniczących w programie w programie „CYBER-MIL z klasą”. Ogółem do konkursu zgłoszono 24 zespoły z 13 szkół średnich z całej Polski.

Finał konkursu odbędzie się 27 maja w III. Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie. Do tego etapu przystąpi pięć najlepszych zespołów wyłonionych przez komisję konkursową.

Patronat honorowy nad konkursem „Bezpieczna Cyberprzestrzeń” sprawują Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Śląskie Kuratorium Oświaty, Prezydent Miasta Jaworzna oraz TAURON Wytwarzanie S.A. Redakcja CyberDefence24 objęła patronat medialny nad I. edycją konkursu.

Zaincjowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej program „CYBER.MIL z klasą” polega na utworzeniu i prowadzeniu w szkołach ponadpodstawowych – w formie eksperymentu pedagogicznego – klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Głównym celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Resort liczy, że dla większości absolwentów nowo tworzonych klas specjalistyczna edukacja na poziomie szkół ponadpodstawowych będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON.