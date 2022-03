Terytorialsi i strażacy uczyli się medycyny pola walki

W minionym tygodniu Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało kolejną edycję kursu CLS – ratownika pola walki. W szkoleniu poza kilkunastu osobową grupą żołnierzy WOT udział wzięli także żołnierze wojsk operacyjnych oraz funkcjonariusze straży pożarnej. Jest to już kolejny kurs jaki Centrum Szkolenia WOT realizuje we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Głównym zadaniem kursu CLS jest uzyskanie przez żołnierzy wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa pola walki. W czasie prowadzonego szkolenia, kursanci kształtują poczucie odpowiedzialności, a instruktorzy uczą ich podejmowania szybkiej reakcji podczas działań ratunkowych. - W czasie trwania kursu instruktorzy przekazują nam ogrom wiedzy poparty konkretnymi przykładami i tu na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra jego organizacja oraz sposób nauczania opierający się na działaniach głównie praktycznych, a nie teoretycznych - powiedziała st.szer. Katarzyna GIEŁBUTOWSKA z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kurs ratownika pola walki jest także kolejnym szkoleniem, które pozwala na rozwinięcie współpracy pomiędzy Komendą Miejską PSP z Torunia a Centrum Szkolenia WOT. Pod koniec ubiegłego roku strażacy wspólnie z terytorialsami organizowali na terenie całego kraju szkolenia z zakresu przeciwdziałania hipotermii, a tym razem mieli możliwość nauczenia się nowych algorytmów postępowania w sytuacjach występujących na polu walki. - Kurs ratownika pola walki pokazał nam całkowicie nowe podejście do działań niż te, które realizujemy w swojej codziennej służbie. Specyfika realizacji działania ratownika w sytuacji pokoju jest zgoła inna niż w sytuacjach konfliktu zbrojnego. Na tym kursie spotykamy się głównie z udzielaniem pomocy w sytuacjach postrzałów, z którymi praktycznie nie mamy do czynienia na co dzień - dodał bryg. Arkadiusz STEC z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Torunia.