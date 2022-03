Kolejne Kormorany

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że polskie stocznie zbudują dla Marynarki Wojennej RP kolejne trzy nowoczesne niszczyciele min Kormoran II. – Chcemy, aby umowa została zawarta najpóźniej w czerwcu. Pozwoli to na utrzymanie kompetencji i zachowanie ciągłości produkcji w polskich stoczniach – zapowiedział szef MON-u w mediach społecznościowych.

Opracowane przez polskich inżynierów niszczyciele min klasy Kormoran II (Projekt 258) to jedne z najnowocześniejszych, jeśli nie najnowocześniejsze, niszczyciele min na świecie. Jednostki mają wyporność około 830 t, długość 58 m, szerokość ponad 10 m i są wykonane ze stali amagnetycznej. Ich zadaniem jest nie tylko poszukiwanie, klasyfikowanie i zwalczanie min morskich nieprzyjaciela, lecz także m.in. stawianie min i zagród minowych. Załogę niszczycieli stanowi 45 osób.

Polska marynarka wojenna dysponuje obecnie jedną jednostką tej klasy. To ORP „Kormoran”, który wszedł do służby w 2017 roku. Od tego czasu, jako okręt prototypowy, przechodził badania eksploatacyjno-wojskowe, które oficjalnie zakończyły się w lutym tego roku. Jednostka została zbudowana przez polskie konsorcjum składające się z firm: Remontowa Shipbuilding, Stocznia Wojenna PGZ i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. Teraz konsorcjum pracuje nad dwoma kolejnymi Kormoranami II, które noszą nazwy „Albatros” i „Mewa”. Zgodnie z harmonogramem jednostki te powinny wejść do służby jeszcze w tym roku.