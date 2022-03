Niszczyciele rakietowe z USA ćwiczyły z polską marynarką

Manewrowanie w szykach, wymiana danych poprzez zautomatyzowane systemy, odpieranie symulowanych ataków z morza i powietrza – takie zadania realizowały okręty z Polski i USA podczas wspólnych ćwiczeń na Bałtyku. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę marynarki państw NATO są bardziej widoczne w tym rejonie Europy.

Na Bałtyku od ponad tygodnia operują dwa niszczyciele rakietowe typu Arleigh Burke – USS „Donald Cook” i USS „Forrest Sherman”. Ich główne uzbrojenie stanowią pociski manewrujące Tomahawk. W ostatnich dniach okręty ćwiczyły z niemiecką fregatą FGS „Sachsen”. Potem przyszła kolej na jednostki z Polski.

Na spotkanie Amerykanów zostały wysłane korweta patrolowa ORP „Ślązak” oraz fregata ORP „Gen. K. Pułaski”. – Zadania realizowaliśmy przez cały dzień: od wczesnych godzin porannych do wieczora – informuje kmdr ppor. Wojciech Ostalski, dowódca „Ślązaka”. Na początek okręty przećwiczyły manewrowanie w szykach i prowadzenie łączności. Jednocześnie załogi przygotowywały się do kolejnych zadań, zestrajając zautomatyzowane systemy transmisji danych. – Głównym celem ćwiczeń było budowanie świadomości sytuacyjnej w rejonie. Dzięki szybkiej wymianie danych załogi pozyskiwały informacje na temat ewentualnych zagrożeń na morzu czy w powietrzu – wyjaśnia kmdr ppor. Ostalski. Marynarze trenowali też procedury związane z odpieraniem symulowanych uderzeń rakietowych. W ćwiczenia zostało włączone także lotnictwo morskie. Śmigłowiec SH-2G, który na co dzień współdziała z naszą fregatą, lądował na pokładzie USS „Forrest Sherman”, śmigłowiec amerykański zaś został przyjęty przez załogę „Pułaskiego”.