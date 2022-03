Żołnierze WOT wspierają wojewodę pomorskiego w przyjęciu uchodźców

Pomorscy terytorialsi wspierają działania Wojewody i władz samorządowych w relokacji uchodźców z Ukrainy w dziewięciu Grupach Wsparcia na terenie województwa pomorskiego. Na chwilę obecną z 7 Pomorskiej Brygady OT zaangażowanych jest 40 żołnierzy, którzy są dyspozycyjni przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Kolejni żołnierze wspierają władze w momencie, kiedy na dworce w Gdańsku i Gdyni trafiają uchodźcy przewożeni pociągami bezpośrednio z naszej wschodniej granicy.

W województwie pomorskim funkcjonuje 9 Grup Wsparcia Relokacji Uchodźców. Służbę pełni łącznie 40 żołnierzy. Oprócz tego są angażowani przez Wojewodę Pomorskiego do wsparcia podczas przyjazdu pociągów z kolejnymi uchodźcami z granicy wschodniej na dworce kolejowe w Gdańsku i Gdyni. Na miejscu żołnierze pomagają zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, z dużą ilością bagaży. Dzięki temu uchodźcy mogą sprawnie opuścić pociąg a następnie są kierowani do autobusów, które rozwożą ich do wskazanych lokalizacji.

Żołnierze ze znajomością języka ukraińskiego/rosyjskiego są zaangażowani w obsługę infolinii Wojewody Pomorskiego przeznaczoną dla uchodźców. Wspierają funkcjonowanie Punktu Recepcyjnego w Domu Harcerza w Gdańsku. Punktów Informacyjnych przy Dolnej Bramie w Gdańsku, na Dworcu Głównym PKP, Stadionie Miejskim oraz w hali przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku. Realizują zadania w punkcie informacyjnym w Gdyni.