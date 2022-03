Kujawsko-pomorscy żołnierze WOT wspierają przyjęcie uchodźców

Żołnierze WOT są obecni w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, gdzie wraz z Państwową Strażą Pożarną oraz dziesiątkami wolontariuszy z całego miasta angażują się logistycznie w pomoc przy odbieraniu, sortowaniu, a następnie pakowaniu i załadunku darów, które są wysyłane do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Stamtąd pomoc materialna trafia bezpośrednio na granicę i do punktów, w których uchodźcy otrzymują pomoc i schronienie.

Wsparcie punktów informacyjnych na dworcach PKP

Kolejne miejsce, gdzie żołnierze czekają z pomocą to punkty informacyjne. Można ich spotkać na dworcu PKP Bydgoszcz Główna i PKP Toruń Główny. Osoby potrzebujące pomocy po przybyciu do Polski otrzymują tam pełną informację na temat wsparcia, jakie im przysługuje. Punkty są zaopatrzone w jedzenie i ciepłe napoje, leki, a także m.in. zabawki dla dzieci. Uchodźcy dostają pakiet niezbędnych informacji również na ulotkach przygotowanych w języku ukraińskim. - Przychodzą do nas różne osoby. Matki z dziećmi są często zagubione, za to mężczyźni bardzo zdeterminowani. Chcą jak najszybciej jechać do swojego kraju i walczyć. Ostatnio mieliśmy sytuację, gdzie mężczyźnie uciekł pociąg o 22 i musiał czekać do 5 rano na kolejny. Ciężko było mu wytłumaczyć, że musi czekać, chciał jak najszybciej dostać się do swojego kraju – mówi szer. Kinga Opatrzyk, która pomaga na punkcie informacyjnym na dworcu PKP Bydgoszcz Główna.

To właśnie na tym dworcu powstał największy punkt pomocy. Oprócz specjalnie wydzielonych pomieszczeń hali dworca, żołnierze we współpracy ze Strażą Pożarną rozwinęli miasteczko namiotowe. W ten sposób cały punkt dysponuje miejscami do udzielenia pomocy i sprawnego przyjęcia grupy nawet 500 uchodźców. Dzięki temu w cieple, z dostępem do posiłków, napoi i przede wszystkim pierwszej pomocy przedmedycznej mogą czekać do czasu przejazdu do punktów recepcyjnych.

Wsparcie punktów recepcyjnych

Terytorialsi wykonują zadania również w punktach recepcyjnych w toruńskim hotelu Kopernik oraz w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta. Pomagają przy rejestracji osób, które tu docierają oraz udzielają niezbędnych informacji podobnie jak na punktach informacyjnych. - Jest bardzo dużo pracy, ponieważ osoby, które do nas przybywają, są „na torbach”, wymagają opieki i chcą tej opieki. Są naprawdę wdzięczni – powiedziała szer. Paulina Kubiak.

Żołnierze w czasie pandemii wyspecjalizowali się w transportach butli z tlenem. Dzięki temu płynnie przestawili się na transport przedmiotów pierwszej potrzeby dla ludzi, którzy uciekając przed wojną, zostawiają za sobą dobytek życia. Mundurowi z 8 K-PBOT na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego praktycznie każdego dnia kursują pomiędzy magazynami a punktami recepcyjnymi, wyposażając je w łóżka polowe (łącznie do tej pory blisko 1000 szt.), komplety pościeli, koce, prześcieradła i poduszki.

Żołnierze WOT po raz kolejny aktywnie reagują na pojawiające się potrzeby wsparcia społeczeństwa. 24 lutego rozpoczął się exodus ludności cywilnej z ogarniętej wojną Ukrainy. Za naszą wschodnią granicą postępuje kryzys humanitarny i mają miejsce ludzkie tragedie rozdzielonych przez konflikt rodzin, które porzuciły swój cały dobytek, aby chronić to, co najcenniejsze, czyli ludzkie życie.

Tekst: por. Paweł Banasiak/ oficer prasowy 8 K-PBOT