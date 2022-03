Ukraina broni się i utrzymuje kluczowe miasta

REKLAMA

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk poinformowała dziś rano, że Rosja zgodziła się nie ostrzeliwać korytarzy humanitarnych, którymi będą ewakuowani cywile. Takie porozumienie dotyczy ewakuacji mieszkańców Mariupola, Wołnowachy, Enerhodaru, Sum i obwodu kijowskiego. Trasy ewakuacji i termin zostały uzgodnione z Czerwonym Krzyżem.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim ostatnim wystąpieniu zapowiedział, że wszystkie zbrodnie, których dopuściła się Rosja „nie zostaną ani zapomniane, ani wybaczone”. Przyznał, że w ciągu 13 dni życie straciło 52 dzieci. Podziękował także prezydentowi USA za wprowadzenie kolejnych, dotkliwych dla Kremla sankcji. Wczoraj Joe Biden zakazał wszelkiego importu rosyjskiej ropy, gazu i energii. Embargo na import ropy zamierza do końca roku wprowadzić także Wielka Brytania. – Mam nadzwyczajne wiadomości. Stany Zjednoczone zrobiły krok, który w znaczny sposób osłabi naszych okupantów. Ameryka zabrania importu ropy naftowej z Rosji […]. Jestem wdzięczny prezydentowi za tę decyzję, to sygnał dla całego świata – powiedział Zełenski.

Choć UE przygotowuje już kolejny pakiet sankcji, nie wiadomo, czy w ślad za USA i Wielką Brytanią pójdą wszystkie państwa europejskie. Wczoraj premier Węgier Viktor Orbán sprzeciwił się sankcjom dotyczącym importu ropy i gazu z Rosji. – Potępiamy rosyjską ofensywę, ale nie pozwolimy, by węgierskie rodziny musiały płacić cenę za tę wojnę, a zatem sankcje nie mogą zostać rozszerzone na taki obszar jak ropa i gaz – oświadczył Orbán.

Do najważniejszych wydarzeń minionej doby trzeba zaliczyć także deklarację polskiego MSZ w sprawie gotowości do przekazania myśliwców MiG-29. Polska miałaby przekazać samoloty „niezwłocznie i nieodpłatnie” do dyspozycji Stanów Zjednoczonych. MiG-i zostałyby przemieszczone do amerykańskiej bazy lotniczej w Ramstein. Ewentualnie dopiero stamtąd po międzynarodowych uzgodnieniach mogłyby zasilić ukraińskie siły zbrojne. MSZ ogłosiło, że w zamian za MiG-i-29 Polska chciałaby otrzymać od Amerykanów używane samoloty o analogicznych zdolnościach operacyjnych.

Podsekretarz stanu do spraw politycznych Victoria Nuland przyznała, że ogłoszenie polskiego rządu nie było uzgodnione z amerykańską administracją i jest zaskoczeniem. Do oferty przekazania myśliwców odniósł się także Pentagon. Rzecznik John Kirby powiedział, że „oddanie polskich MiG-ów do dyspozycji USA i ich start z bazy w Ramstein budzi poważne obawy całego Sojuszu”. Dodał też, że nie widzi dla takiej propozycji rzeczowego uzasadnienia. Zaznaczył, że decyzja o przekazaniu Ukrainie polskich samolotów leży w kompetencjach polskiego rządu. „Będziemy nadal konsultować się z Polską i innymi naszymi sojusznikami z NATO w tej sprawie i związanych z nią trudnych wyzwaniach logistycznych, ale nie uważamy, aby propozycja Polski była możliwa” – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie Pentagonu.