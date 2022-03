Saber Strike 22 zrealizowany

8 marca br. żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zakończyli udział w wielonarodowym ćwiczeniu pk. Saber Strike-22. Siły i środki wydzielane z międzyrzeckiej jednostki powróciły bezpiecznie do macierzystego garnizonu.

Saber Stike-22 to wielonarodowe ćwiczenie taktyczne z wojskami. W Polsce odbywa się co dwa lata. Jego organizatorem i zarazem uczestnikiem jest Dowództwo Wojsk Lądowych USA. W tym roku w manewrach wzięło udział ponad 1300 żołnierzy z całej Polski oraz blisko 300 jednostek sprzętu różnego rodzaju, używanych do ćwiczeń zarówno na lądzie i w powietrzu. Zasadniczym celem ćwiczenia jest zwiększenie gotowości i interoperacyjności między państwami sojuszniczymi, ale również przetrenowanie przyjęcia i przerzutu wojsk własnych i państw partnerskich przez terytorium naszego kraju.

Dla zmotoryzowanych trzytygodniowe zmagania rozpoczęły się już w połowie lutego. Pododdziały logistyczne wyruszyły na orzyski poligon, aby przygotować niezbędną infrastrukturę na przybycie sił głównych. Pierwsza część treningu wojskowego polegała na przemieszczeniu się kolumn pojazdów 2nd Cavalry Regiment z Niemiec do państw bałtyckich przez terytorium Polski. Wraz z żołnierzami amerykańskimi przemieszczały się właśnie kolumny pojazdów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza z flagowymi KTO Rosomak na czele. Żołnierze mieli do pokonania ponad 930 km.