Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca odbyło się okolicznościowe spotkanie Dowódcy Generalnego RSZ z paniami pracującymi i służącymi w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Z okazji Dnia Kobiet dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika złożył życzenia wszystkim paniom służącym i pracującym w dowództwie. Generał Mika dziękując wszystkim paniom za pracę i służbę, podkreślił ich zaangażowanie oraz znaczącą rolę w wykonywaniu zadań dowództwa. „Dziękuję, za Waszą codzienną pracą, zaangażowanie, umiejętności i poświęcenie. Stanowicie bardzo ważny element dowództwa.”- zwrócił się do Pań generał Mika. Życzenia złożyli także Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Generał Mika podkreślił ogromne znaczenie kobiet - pracowników resortu obrony narodowej, których jest w Dowództwie Generalnym najwięcej. Podkreślił, że bez nich trudno sobie teraz wyobrazić służbę i pracę. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom służącym i pracującym w dowództwie złożył najserdeczniejsze życzenia szczęścia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności wręczając symboliczną różę.

***

Służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej pełni obecnie ponad 9000 kobiet, z czego 16,4 proc. to osoby na stanowiskach dowódczych oraz kierowniczych. Zainteresowanie kobiet służbą wojskową z roku na rok rośnie, co przekłada się również na ich coraz liczniejszą obecność w szeregach armii. Kobiety wykonują zadania we wszystkich korpusach oraz rodzajach sił zbrojnych.