Jesteśmy tacy jak Ty!

- w warunkach realnego pola walki też nie można liczyć na to, że będzie wygodnie, czy będziemy mieć idealną postawę strzelecką z podpórką. Strzelanie na takich obiektach wyrabia w nas prawidłowe nawyki - powiedziała szer. Katarzyna Kuźba.

07.30 rano, ponad 100 żołnierzy stoi na zbiórce w gotowości do pobrania amunicji i rozpoczęcia strzelania w nietypowym jak na wojsko miejscu - strzelnicy myśliwskiej. Warunki są tu bliższe tym polowym, nie ma "wygodnej" drewnianej podkładki i podpórki pod broń. Żołnierz musi sam zadbać o to, aby przyjąć stabilną postawę strzelecką, która umożliwi mu oddanie celnego strzału.

Często znaczenie mają detale, równie ważna, jak samo strzelanie jest dbałość o sprzęt. Tak jak my zadbamy o niego, tak on zadba o bezpieczeństwo nasze i naszej lokalnej społeczności. Tutaj jest tylko jeden cel - niezawodność i 100 % zaufanie, że broń zadziała. A ta jest nowa, modułowa, zgodna i kompatybilna ze wszystkimi standardami sojuszników z NATO. Jest też bardzo celna, uwierzcie nam na słowo, albo jeszcze lepiej.. wstąpcie w nasze szeregi i przekonajcie się sami!

- praca na broni, obsługa jej manipulatorów, trening postaw strzeleckich i wreszcie sam strzał - powtarzamy to, jak mantrę, tego nigdy za wiele. Nic nie zastąpi żołnierzowi godzin praktyki spędzonych z bronią w ręku, dlatego praktycznie na każdym szkoleniu rotacyjnym strzelamy, a przy każdej nadarzającej się okazji ćwiczymy postawy strzeleckie. W momencie stresu i potrzeby natychmiastowej reakcji u żołnierza ma zadziałać pamięć mięśniowa, a do jej wyrobienia jest tylko jedna droga, czyli praktyka - tłumaczy dowódca plutonu ppor. Wiktor Wobszal.

Żołnierze WOT to lekka piechota i musimy dbać o nasze przygotowanie do pokonywania pewnych odległości pieszo. Dodatkowo ważnym aspektem jest, aby robić to w naszych Stałych Rejonach Odpowiedzialności. Planujemy trasę marszu na batalionie, następnie pokonujemy ją w naszych ościennych gminach i powiatach. Dzięki temu utrwalamy naszą znajomość terenu oraz orientację w nim. W ubiegłym miesiącu celem naszych zajęć w SRO były zagadnienia taktyczne, tym razem ćwiczyliśmy pracę na mapie i kondycję marszową w rejonie Inowrocławia.

Jesteśmy kolejarzami, kierowcami, uczniami, nauczycielami, pracownikami produkcji, przedsiębiorcami, prawnikami, ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, psychologami, piekarzami, matkami, ojcami, dziećmi, a nawet babciami czy dziadkami - jesteśmy tacy jak Ty! Przyświeca nam szczytny cel - bezpieczeństwo naszych bliskich i rodaków.

Dołącz do nas, naucz się obsługi broni, strzelania, zachowania na polu walki, pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania w sytuacjach kryzysowych. Daj nam kolejne bezcenne zalety w postaci znajomości terenu, w którym się wychowałeś. Niech nasze motto Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko wybrzmi poważniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wejdź na stronę rekruterzy.terytorialsi.mil.pl i wpisz nazwę swojego powiatu. Otrzymasz numer telefonu do rekrutera - specjalisty, który odpowie na wszystkie Twoje pytania dotyczące służby i przeprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Nasze wyszkolenie, samodyscyplina, determinacja, miłość do Ojczyzny i lokalnej społeczności oraz świadomość, że szkolimy się dla bezpieczeństwa naszych bliskich jest potencjałem, inwestycją w przyszłość i siłą odstraszania. Dziś jest nas 32 tys., dokładnie takich samych osób jak Ty. Lada chwila będzie nas ponad 50 tys. Wojska Obrony Terytorialnej.

Tekst: por. Paweł Banasiak