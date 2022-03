Abramsy na ostatniej prostej

Dziś o decyzji poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. „Wojsko Polskie się wzmacnia! Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. To już ostatni ważny krok przed podpisaniem umowy na ich zakup. To najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat” – napisał szef MON-u w mediach społecznościowych.

Dwa tygodnie temu na sprzedaż Polsce czołgów Abrams zgodził się Departament Stanu USA . Jednak na eksport broni musiał przystać jeszcze Kongres. Kongresmeni mieli 15 dni na ustosunkowanie się do wniosku amerykańskiego resortu spraw zagranicznych.

REKLAMA

Na konferencji prasowej minister obrony poinformował, że teraz polski rząd negocjuje szczegóły umowy. Wraz z 250 czołgami M1A2 SEPv3 Polska kupi m.in. 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, 17 mostów szturmowych M1110, 250 systemów przeciwko zdalnie odpalanym ładunkom wybuchowym AN/VLQ-12 Duke, 276 wielkokalibrowych karabinów maszynowych M2 12,7 mm i 500 karabinów maszynowych M240C oraz zdalnie sterowane stanowiska strzeleckie CROWS-LP (ich liczba nie jest ujawniania). Poza tym nasz kraj zamierza nabyć części zamienne do Abramsów, w tym 15 zapasowych turbin gazowych AGT1500, a także symulatory i trenażery. Umowa ma też obejmować usługi szkolno-logistyczne.

Minister Mariusz Błaszczak podkreślał dziś: – Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, żeby nie stało się z Polską to, co dzieje się z Ukrainą, żeby agresor wiedział, że jeżeli uderzy na Polskę, to spotka się ze stanowczą odpowiedzią.



Film: MON

Szef MON-u przypomniał także, że w ostatnich dniach do Sejmu trafił projekt ustawy o obronie Ojczyzny. – Te przepisy stworzą fundament, żeby zwiększyć finansowanie obronności Rzeczypospolitej i zwiększyć liczebnie Wojsko Polskie – mówił. – Inwestycje w bezpieczeństwo to warunek niepodległości. Stąd konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie – mówił Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że w tym roku wojsko otrzyma pierwsze baterie systemu Patriot oraz pierwsze uderzeniowe drony Bayraktar kupione w Turcji.

Także dostawy Abramsów mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Czołgi w wersji M1A2 SEPv3, które otrzyma Wojsko Polskie, są w wyposażeniu US Army od 2020 roku.