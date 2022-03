Niespokojna noc w Ukrainie

Ukraińskie władze informują o nocnym ataku sił rosyjskich na Zaporoską Elektrownię Atomową. O zatrzymanie działań wojskowych w okolicach elektrowni apelowali w nocy prezydent Wołodymyr Zełenski i przywódca USA Joe Biden. Amerykański prezydent zdecydował także o wprowadzeniu personalnych sankcji na kilkudziesięciu rosyjskich miliarderów.





Ukraińska Obrona Terytorialna testuje automatyczny granatnik wyjęty ze zniszczonego rosyjskiego pojazdu.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podaje, że ostatniej nocy wojska rosyjskie nadal koncentrowały się wokół Kijowa i próbowały osłabić opór zablokowanych stołecznych osiedli. Według komunikatu Rosjanie mają się też przygotowywać do przerzutu swoich pododdziałów z południowych i wschodnich okręgów wojskowych. Ukraińscy wojskowi informują też, że w trwającej od 24 lutego wojnie Rosja straciła ponad 9100 żołnierzy, 251 czołgów, ponad 900 pojazdów opancerzonych, 105 jednostek artyleryjskich, niespełna 20 systemów przeciwlotniczych, 50 wyrzutni rakietowych, 33 samoloty, 37 śmigłowców oraz 404 wozy. Dane te mogą być niedoszacowane ze względu na dużą intensywność działań wojennych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował w nocy nagranie, w czasie którego mówi o ataku z powietrza i lądu na elektrownię atomową w Zaporożu. Ostrzegł, że wybuch tej elektrowni będzie katastrofą dla całej Europy. – Po raz pierwszy w historii państwo terrorysta posuwa się do jądrowego terroru. Pamiętamy, jak rosyjscy propagandyści grozili wszystkim, że okryją świat popiołami nuklearnymi. To nie jest przyszłość, to rzeczywistość – zaznaczył Zełenski. Między innymi w tej sprawie ukraiński prezydent odbył pilne rozmowy z premierami Wielkiej Brytanii i Kanady. Zeszłej nocy Zełenski rozmawiał także z prezydentem USA Joe Bidenem. Obaj przywódcy wezwali Rosjan do zatrzymania działań wojskowych w okolicach elektrowni. Zwrócili się także z prośbą, by w pobliże płonących bloków wpuścić strażaków i inne służby ratunkowe.