Czworo żołnierzy na podium Pucharu Świata judoków

W Warszawie odbył się turniej judo zaliczany do klasyfikacji Pucharu Świata. Reprezentanci Polski wywalczyli w nim siedem medali: dwa złote i pięć brązowych. Oba złote zdobyli żołnierze – szer. Wiktor Mrówczyński i szer. Piotr Kuczera. Z kolei na trzecim stopniu podium stanęli m.in. szer. Damian Szwarnowiecki i szer. rez. Kinga Wolszczak.

O medale w hali warszawskiego Torwaru rywalizowało 261 judoków i 149 judoczek z 32 państw. W klasyfikacji medalowej triumfowali Japończycy, którzy zdobyli trzy złote krążki oraz po jednym srebrnym i brązowym. Drugie miejsce, z dorobkiem trzech złotych medali i brązowego, zajęli reprezentanci Niemiec. Na trzeciej pozycji sklasyfikowano judoków z Azerbejdżanu (dwa złote, srebrny, dwa brązowe), na czwartej Polaków, na piątej Hiszpanów (1 – 2 – 4), a na szóstej Francuzów (1 – 1 – 3).

Polscy judocy zdominowali rywalizację w kategorii do 73 kg, w której zajęli trzy miejsca na podium. Zwyciężył szer. Wiktor Mrówczyński, a brązowe medale zdobyli szer. Damian Szwarnowiecki i Mateusz Garbacz. Obaj żołnierze są reprezentantami Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i przyszło im rywalizować między sobą w półfinale. Górą był Mrówczyński i to on walczył w finale o złoto z Gruzinem Giorgim Teraszwilim. Natomiast w drodze do półfinału złoty medalista pokonał kolejno: Kazacha Bakhytzhana Abdurakhmanowa, Czecha Eduarda Zdenovca i Holendra Yannicka van der Kolka. Z kolei Szwarnowiecki wyeliminował Holendra Matthijsa van Hartena i Polaka Michała Kowalczyka, a w pojedynku o brąz wygrał z Adamem Stodolskim. Warto zaznaczyć, że kategorie do 73 i 66 kg były najmocniej obsadzone w turnieju – rywalizowało w nich po 52 zawodników.