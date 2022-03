Żołnierze WOT pomagają uchodźcom z Ukrainy

Żołnierze WOT rejestrują uchodźców, wydają ciepłe posiłki, kanapki i herbatę, kierują ruchem, zapewniają transport do miejsc czasowego pobytu, na dworcach pomagają w przemieszczaniu się osobom starszym i niepełnosprawnym oraz wykonują wiele innych czynności zabezpieczających przyjęcie ofiar rosyjskiej napaści na Ukrainę. Żołnierze WOT są we wszystkich punktach recepcyjnych na ścianie wschodniej.

Lawinowo rośnie zaangażowanie żołnierzy WOT w pomoc ukraińskim uchodźcom, których coraz więcej napływa do naszego kraju. Brygady OT z Podkarpacia i Lubelszczyzny wydelegowały do zadań już po kilkuset żołnierzy, którzy w bardzo szerokim zakresie wspierają pracę punktów recepcyjnych i informacyjnych na polsko – ukraińskiej granicy.

W skład każdej takiej grupy wchodzą żołnierze WOT ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego, z kwalifikacjami pierwszej pomocy, psychologowie oraz osoby cechujące się tzw. miękkimi kompetencjami społecznymi.

Dlaczego to robimy? Bo jesteśmy przekonani, że pomagając ukraińskim uchodźcom umacniamy morale i motywację do walki ukraińskich żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej od 24 lutegobr. funkcjonują w zmienionym – podwyższonym reżimie. Do koszar zostali powołani żołnierze WOT z Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W 12-godzinnej gotowości pozostają żołnierze wszystkich pozostałych dwunastu brygad OT z całej Polski. Do najważniejszych w tej chwili zadań jakie podejmuje WOT należy wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i pracy punktów przyjęcia uchodźców oraz wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwa.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. W strukturze WOT jest piętnaście brygad OT i dwa centra szkolenia. W tym roku rozpocznie się formowanie kolejnych trzech brygad OT (stołecznej, nadbużańskiej oraz przemyskiej). W WOT służy blisko 32 000 żołnierzy, wciąż trwa nabór nowych ochotników. Wszystkich chętnych do wstąpienia do WOT zachęcamy do wejścia na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl – tam można znaleźć kontakt z naszymi rekruterami, którzy wytłumaczą zasady rekrutacji i odpowiedzą na wszelkie pytania związane ze służbą. Zachęcamy też do kontaktu z naszą rekrutacyjną infolinią: 800-696-071.

Tekst: płk Marek Pietrzak/WOT