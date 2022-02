Zambijscy studenci są już bezpieczni. Żołnierze WOT zapewniają ich ewakuację z Ukrainy

Na prośbę Attache Obrony Republiki Zambii żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej udzielają wsparcia w ewakuacji zambijskich studentów z terenu ogarniętej wojną Ukrainy.

Na skutek zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę zaszła potrzeba ewakuacji zambijskich studentów z terenu Ukrainy. Zadanie od wczoraj (27 lutego br.) realizują żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady OT. Zadanie polega na odbiorze zambijskich obywateli z przejścia granicznego w Hrebennem i zapewnieniu transportu do Warszawy, gdzie zambijscy studenci będą oczekiwali na dalsze działania. W skład grupy żołnierzy, którzy realizują to zadanie jest ratownik medyczny, kierowcy, personel zabezpieczenia. Ewakuacja dotyczy blisko 150 zambijskich studentów. Mazowieccy Terytorialsi zaangażowani będą w akcję pomocową do momentu, kiedy wszyscy obywatele Zambii nie znajdą się po stronie polskiej i bezpiecznie dotrą w rejon Międzynarodowego Portu Lotniczego Okręcie w Warszawie.

Wojska Obrony Terytorialnej od trzech dni funkcjonują w zmienionym – podwyższonym reżimie. Do koszar zostali powołani żołnierze WOT z Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W 12-godzinnej gotowości pozostają żołnierze wszystkich pozostałych dwunastu brygad OT z całej Polski. Do najważniejszych w tej chwili zadań jakie podejmuje WOT należy wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwa oraz wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i pracy punktów przyjęcia uchodźców.