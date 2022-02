Zamojscy terytorialsi ćwiczą na poligonie

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie trwa szkolenie zintegrowane żołnierzy 25 Zamojskiego batalionu lekkiej piechoty z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ponad 100 terytorialsów z 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty od 14 lutego doskonali tutaj swoje umiejętności bojowe, ćwicząc na strzelnicach, pasach taktycznych, w terenie leśnym i na obiektach zurbanizowanych. Położony w województwie lubuskim OSPWL Wędrzyn posiada, m.in. Centralny Ośrodek Zurbanizowany – obiekt szkoleniowy który daje okazję do nauki i doskonalenia umiejętności działania w terenie zabudowanym. Poligon to duże wyzwanie dla żołnierzy, ale również sposobność, by w realnych warunkach realizować ćwiczenia, których nie można przeprowadzić w garnizonach.

Terytorialsi z 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty przez dwa tygodnie doskonalą swoje praktyczne umiejętności, m.in. z taktyki, topografii, strzelectwa, łączności oraz pomocy medycznej na polu walki. Szkolą się z prowadzenia działań w rejonie zurbanizowanym. Na strzelnicach i pasach taktycznych doskonalą umiejętności strzeleckie.