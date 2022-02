Kolejni ochotnicy chcą się szkolić w 5 MBOT

Było to pierwsze z sześciu powołań do mazowieckich terytorialsów jakie nas czekają w tym roku. Wśród ponad 70 ochotników, którzy stawili się w ciechanowskich koszarach niemalże połowę stanowią rezerwiści. Rozpoczną oni 8 dniowe szkolenie wyrównawcze, ponieważ mieli już wcześniej styczność z wojskiem, byli żołnierzami zawodowymi lub odbyli służbę przygotowawczą, a teraz postanowili wrócić by mieć realny wpływ na wzmocnienie bezpieczeństwa państwa.

Szkolenie podstawowe i wyrównawcze stanowi dla nowych ochotników zaledwie wstęp do 3 letniego cyklu szkolenia.

Trudna sytuacja geopolityczna spowodowała, że zainteresowanie służbą wojskową w ramach obrony terytorialnej znaczenie wzrosło. Rekrutacja do 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej jest ciągła, co oznacza, że osoby zainteresowane terytorialną służbą wojskową w każdej chwili mogą złożyć wniosek o powołanie. Najbliższe szkolenie zarówno podstawowe jak i wyrównawcze odbędzie się od 13 do 28 maja.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z rekruterami 5 MBOT, do których kontakt można znaleźć na stronie www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Tekst: Aneta Szczepaniak / rzecznik prasowy 5 MBOT