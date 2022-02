Sojusz: musimy zrobić więcej

Podkreślił też, że prezydent Władimir Putin, dokonując inwazji na Ukrainę, popełnił błąd strategiczny, za który Rosja będzie przez lata płaciła ogromną cenę. Przypomniał, że sojusznicy NATO i UE już wprowadzili znaczące sankcje. – Musimy być gotowi zrobić więcej, nawet jeżeli oznacza to, że będziemy musieli zapłacić za to pewną cenę. Ludzie w Rosji muszą jednak wiedzieć, że wojna Kremla z Ukrainą nie doprowadzi do lepszej przyszłości i nie sprawi, że Rosja będzie bezpieczniejsza i bardziej szanowana. Świat rozliczy Rosję i Białoruś z ich działań – zapowiedział Stoltenberg.

Dzisiejszy nadzwyczajny szczyt NATO odbył się w formie telekonferencji. – Wzywamy Rosję do zaprzestania tej bezsensownej wojny. Wzywamy, żeby wycofała wszystkie siły z Ukrainy i wróciła na ścieżkę dialogu – powiedział na konferencji Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojuszu. Przyznał, że cele Kremla nie ograniczają się do Ukrainy. – Rosja zażądała legalnie wiążących umów dotyczących rezygnacji z dalszego rozszerzania NATO oraz wycofania żołnierzy i wojskowej infrastruktury z terytorium sojuszników, którzy przystąpili do Sojuszu po 1997 roku. Otwarcie kontestuje europejski ład w dziedzinie bezpieczeństwa i używa siły, żeby osiągnąć swoje cele – mówił szef NATO.

Dodał też, że państwa NATO jednomyślnie opowiadają się za kontynuacją pomocy dla Ukrainy, zarówno finansowej, jak i militarnej. – Na dzisiejszym szczycie sojusznicy przekazali informację o typach i rodzajach sprzętu, który wesprze Ukrainę. Obejmuje to również systemy antyrakietowe – powiedział. Szef NATO zapowiedział ponadto, że Sojusz wesprze Ukrainę w cyberobronie.



Stoltenberg przypomniał, że w odpowiedzi na agresję Rosji NATO już wczoraj aktywowało plany obrony. Obecnie w ponad 30 lokalizacjach działa ponad 100 samolotów bojowych, a od Bałtyku po Morze Śródziemne operuje ponad 20 okrętów, do użycia gotowi są kolejni żołnierze sił szybkiego reagowania NATO. – Obecnie dokonujemy znaczącego dodatkowego rozmieszczenia sił we wschodniej części Sojuszu. To elementy reagowania na lądzie, wodzie i w powietrzu. Wysyłamy Rosji jasny komunikat, że chcemy i będziemy bronić każdego sojusznika i każdego centymetra terytorium NATO. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić silne i wiarygodne odstraszanie i obronę w całym Sojuszu, teraz i w przyszłości. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich – zapewniał Jens Stoltenberg.

Tuż po obradach na stronie internetowej NATO ukazało się wspólne oświadczenie uczestników szczytu w sprawie zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Podkreślono w nim, że kwestie poruszane podczas spotkania dotyczyły „najpoważniejszego od dziesięcioleci zagrożenia dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego”. „Potępiamy w najostrzejszych możliwych słowach rosyjską inwazję na Ukrainę na pełną skalę. To Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za ten konflikt, bo odrzuciła ścieżkę dyplomacji i dialogu wielokrotnie proponowaną jej przez NATO i sojuszników” – czytamy w oświadczeniu.

W dokumencie zaznaczono, że Rosja naruszyła prawo międzynarodowe, w tym Kartę Narodów Zjednoczonych, oraz odeszła od zasad aktu założycielskiego NATO–Rosja, opartego na jasnych zasadach integralności terytorialnej i suwerenności innych krajów. „Wzywamy wszystkie państwa do bezwarunkowego potępienia tego niegodziwego ataku. Nikt nie powinien dać się zwieść zalewowi kłamstw rosyjskiego rządu” – napisali uczestnicy szczytu.

Członkowie Sojuszu zapewnili też o swojej solidarności z demokratycznie wybranym prezydentem, parlamentem i rządem Ukrainy oraz z „dzielnym narodem Ukrainy”, który teraz broni swojej ojczyzny. „Nasze myśli są ze wszystkimi rannymi i wysiedlonymi przez agresję Rosji oraz z ich rodzinami. NATO pozostaje zaangażowane we wszystkie fundamentalne zasady leżące u podstaw bezpieczeństwa europejskiego, w tym w to, że każdy naród ma prawo do wyboru własnych ustaleń dotyczących bezpieczeństwa. Będziemy nadal udzielać politycznego i praktycznego wsparcia Ukrainie” – głosi oświadczenie Sojuszu.