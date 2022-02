Siły pancerne USA jadą do Europy

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin zdecydował o skierowaniu do Niemiec w pierwszej kolejności żołnierzy z 1 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, wchodzącej w skład 3 Dywizji Piechoty z Fort Stewart w stanie Georgia. To jednostka wyposażona w czołgi M1 Abrams.

W oficjalnym komunikacie prasowym Pentagon ogłosił przerzut 7 tys. amerykańskich żołnierzy do Niemiec. Taką decyzję podjął Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych. Ma to wzmocnić siły obronne na wschodniej flance NATO i zwiększyć potencjał odstraszania Rosji.

Przerzut żołnierzy ma się rozpocząć za kilka dni. Amerykański resort obrony podaje, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to pancerniacy mogą być „przesunięci” z Niemiec do innych krajów natowskich. Co ważne, prezydent Biden podkreślał wczoraj, że amerykańskie jednostki nie będą walczyć na Ukrainie. – Nasze siły nie jadą do Europy, aby walczyć na Ukrainie, ale bronić i uspokajać naszych sojuszników z NATO na wschodzie Europy. Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra terytorium NATO z całą siłą amerykańskiej potęgi – mówił wczoraj wieczorem.

To kolejna decyzja prezydenta USA o wzmocnieniu potencjału obronnego wschodniej flanki NATO. Pentagon wylicza, że amerykański kontyngent, który w ostatnich tygodniach trafił do Europy, liczy już około 14 tys. wojskowych. Z tego w Polsce stacjonuje już 4,7 tys. amerykańskich żołnierzy z 82 i 101 Dywizji Powietrznodesantowej. Ostatnio do Polski trafiło 12 śmigłowców szturmowych AH-64 Apache. Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie dotyczące zgody na pobyt w Polsce do 6,5 tys. amerykańskich żołnierzy i cywilów wraz z uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi.