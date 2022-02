UE nakłada kolejne sankcje na Rosję

O 2.00 w nocy zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. Obrady zwołano w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. – Chcemy potwierdzić jedność Unii Europejskiej w obronie prawa międzynarodowego. Zdecydowaliśmy o dodaniu pakietu masowych sankcji, które boleśnie dotkną władze Rosji – powiedział po obradach przewodniczący Rady Charles Michel. A Ursula von der Leyen podczas konferencji prasowej dodała: – Putin sprowadził do Europy wojnę. To w pełni rozwinięta inwazja na Ukrainę . To kwestionuje nasz porządek świata. Musimy pociągnąć Kreml do odpowiedzialności.

Moskwa zostanie odcięta od rynków kapitałowych. Nowe sankcje będą dotyczyć sektora finansowego, energetycznego, transportowego, systemu kontroli eksportu i polityki wizowej – zdecydowała podczas nocnego posiedzenia Rada Europejska. – Ten pakiet doprowadzi do zasadniczego ograniczenia w dostępie do technologii i pieniędzy dla Rosji – ocenia premier Mateusz Morawiecki.

Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że sankcje odcinają Rosję od najważniejszych rynków kapitałowych, zaznaczyła, że ich celem są elity rosyjskie. UE zamierza zmniejszyć i zlikwidować ich depozyty, by nie mogli „ukrywać swoich pieniędzy w bezpiecznych miejscach Europy”. Rada Europejska zdecydowała o zakazie sprzedaży części lotniczych rosyjskim liniom lotniczym, co jest istotne bo 75% elementów rosyjskiej floty wyprodukowano w krajach UE, USA lub w Kanadzie. – Rosja pokazała, że nie jest wiarygodnym dostawcą ropy i gazu – powiedziała unijna polityk. – Nawet jeśli Putin odciąłby nas od swoich dostaw gazu, tej zimy będziemy mieć go wystarczająco od innych dostawców. Musimy uniezależnić się od gazu rosyjskiego, dziś jesteśmy zbyt zależni od rosyjskich paliw kopalnych – zaznaczyła.

W nadzwyczajnym posiedzeniu RE uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki. Po obradach powiedział mediom: „zbudowaliśmy i utrzymaliśmy jedność wokół najdalej idącego pakietu sankcji w historii Unii Europejskiej”. Zapewnił, że kolejne obostrzenia doprowadzą do zasadniczego ograniczenia w dostępie do technologii i środków finansowych dla Rosji. – Nie możemy pozostawić Ukrainy samej i ważne jest, że wiele państw mówi naszym głosem, a pakiet sankcji jest bardzo zasadniczy. Dotyczy np. wyłączenia z możliwości finansowania 70% rynku bankowego i ograniczenia w dostępie do pieniędzy dla wielu sektorów – mówił prezes Rady Ministrów. – Do listy państw objętych sankcjami dopisaliśmy również Białoruś, ponieważ dzisiaj jest wspólnikiem Putina w ataku na Ukrainę – dodał.

Premier przyznał, że dużo uwagi w czasie obrad poświęcono kwestiom dotyczącym sytuacji humanitarnej Ukraińców i wsparciu dla uchodźców. – Jesteśmy w historycznym momencie. To, jak UE będzie w stanie teraz zareagować na ten kryzys, na lata czy dekady wyznaczy architekturę bezpieczeństwa Europy – stwierdził Morawiecki.

Przywódcy państw UE domagają się od Rosji natychmiastowego zaprzestania działań wojennych wraz z wycofaniem wszystkich sił i sprzętu wojskowego z terytorium Ukrainy.