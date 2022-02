Pomagamy Ukraińcom

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski – informuje obywateli Ukrainy Urząd do spraw Cudzoziemców. Każdy, kto przekroczy granicę polsko-ukraińską, uzyska pomoc w specjalnie stworzonych punktach recepcyjnych.



Przejście graniczne Polska - Ukraina 24.02.22 r.

Urząd do spraw Cudzoziemców informuje, że obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski na podstawie:

• ruchu bezwizowego, legitymując się paszportem biometrycznym;

• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

• wizy z oznaczeniem D lub C lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.



Jeśli obywatel Ukrainy nie będzie miał zapewnionego noclegu w Polsce, może udać się do jednego z ośmiu punktów recepcyjnych, w których uzyska pomoc, zje ciepły posiłek, otrzyma opiekę medyczną oraz tymczasowe zakwaterowanie.