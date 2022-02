Jach: Nie spodziewam się ataku na NATO

Polska powinna być ambasadorem Ukrainy w Europie i na świecie. Przygotujmy się też na pomoc dla ukraińskich uchodźców – mówi poseł Michał Jach (PiS). Zdaniem przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej prezydent Władimir Putin nie odważy się zaatakować żadnego z państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Czy dzisiejszy atak na Ukrainę to pierwszy krok do wojny NATO–Rosja?

Michał Jach: Nie, absolutnie nie. Władimir Putin doskonale zdaje sobie sprawę z dysproporcji pomiędzy siłami rosyjskimi a siłami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Rosji chce odbudowania wpływów z czasów wielkiej Rosji i realizuje te plany w myśl doktryny gen. Walerija Gierasimowa, szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. To taktyka prowadzenia wojny wszelkimi dostępnymi środkami, również niewojskowymi, typu ataki hakerskie, rozpowszechnianie fake newsów, sianie chaosu w państwie, które ma być zaatakowane. Dziś każdy racjonalnie myślący musi przyznać, że to, co się działo w ostatnich miesiącach na granicy polsko-białoruskiej, było wstępem do pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Nie spodziewam się jednak frontalnego ataku Rosji na państwa należące do Sojuszu.