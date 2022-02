Sejm RP potępił agresję Rosji na Ukrainę

Posłowie RP wezwali także społeczność międzynarodową do pracy na rzecz pokoju, tak by nie doszło do wybuchu wojny. „Integralność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy” – czytamy w uchwale. W dokumencie przyjętym przez Izbę jest także apel do krajów zachodnich o wprowadzenie dotkliwych sankcji ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko Rosji. „Wzywamy rządy państw UE i NATO oraz całą społeczność międzynarodową, by solidarnie stanęły po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym państwie”, zaapelowali posłowie.