Nadciąga Armia Fight Night 12

Będzie się działo! Już w najbliższą sobotę odbędzie się 12. edycja gali MMA Armia Fight Night. Zmagania zawodników w oktagonie będzie można zobaczyć na żywo w Arenie Gliwice, ale transmisja wydarzenia będzie dostępna także w telewizji. – Zachęcam do oglądania – mówi prezes Filip Bątkowski, organizator AFN.

– Stanek jest na fali dwóch zwycięstw, natomiast Bednorz zapowiada powrót w wielkim stylu. Obaj zawodnicy na pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony przed publicznością, więc w oktagonie będzie się działo – mówi Filip Bątkowski, prezes AFN. Zachęca także do oglądania pojedynków zawodników, od wielu edycji związanych z AFN, m.in. Jacka Bednorza i Adriana Kępy, a także tych najbardziej doświadczonych, posiadających na koncie po 30 walk zawodowych – Kamila Łebkowskiego i Mariusza Radziszewskiego. Bątkowski uważa, że wielu emocji kibicom dostarczą także Kamil Szkaradek, który ma na swoim koncie jedną zawodową walkę, a także Adrian Wieliczko, który udział w AFN zawdzięcza wygranej w projekcie „Road to Armia”, realizowanym przez frikową federację Fame MMA. Jego uczestnicy musieli stoczyć serię pojedynków, a najlepszy otrzymał kontrakt na trzy walki zawodowe w AFN. – Teoretycznie to poczatkujący zawodnicy, ale w praktyce są bardzo doświadczeni. Obaj mają na koncie wiele walk amatorskich. Każdy z nich marzy o UFC, więc na pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony – podkreśla.

12. edycja gali Armia Fight Night odbędzie się już w sobotę. Tym razem w Małej Arenie w Gliwicach, której trybuny pomieszczą 2 tys. osób. Bilety można kupić na stronie Ticketos.pl.

Tradycyjnie AFN będzie można także bezpłatnie obejrzeć w internecie – od godziny 18.30 na YouTube (https://www.youtube.com/c/sporttvppl/videos), a od godz. 19.45 na antenie TVP Sport.

Partnerem wydarzenia jest 18 Dywizja Zmechanizowana z gen. dyw. Jarosławem Gromadzińskim na czele, a „Polska Zbrojna” jest jego patronem medialnym. Mecenasem wszystkich walk z udziałem żołnierzy jest Polska Grupa Zbrojeniowa.