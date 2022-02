Odprawa kadr Szkolnictwa Wojskowego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Omówienie problematyki wynikającej z działalności szkoleniowej w jednostkach szkolnictwa wojskowego w 2021 roku oraz sprecyzowanie zadań i ukierunkowanie działalności szkoleniowo-metodycznej na kolejne miesiące były dominującymi aspektami odprawy kierowniczej kadry jednostek szkolnictwa wojskowego.

Gospodarzem odprawy było koszalińskie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. W murach CSSP, z udziałem I Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marka Sokołowskiego oraz Inspektora Szkolenia DG RSZ płk. Roberta Woźniaka przeprowadzona została odprawa rozliczeniowo-zadaniowa, w której udział wzięli komendanci Centrów Szkolenia, Szkół Podoficerskich oraz Ośrodka. Służyła ona podsumowaniu realizacji zadań 2022 roku i określeniu priorytetów szkoleniowych na kolejne miesiące. Omówiono warunki oraz jakość realizacji ubiegłorocznych przedsięwzięć prowadzonych w warunkach epidemii. W zainteresowaniu uczestników odprawy również była problematyka optymalizacji struktur szkolnictwa wojskowego i jej wpływu na możliwości szkoleniowe.

W ramach odprawy miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji Święta Szkolnictwa Wojskowego. Z uwagi na pandemię ubiegłoroczne święto wojskowych edukatorów nie znalazło swego spełnienia. Pomimo to, zgodnie z definicją, iż „co się odwlecze, to nie uciecze” wyróżniający się przedstawiciele jednostek szkolnictwa wojskowego, którzy przybyli do Koszalina - z rąk gen. dyw. Marka Sokołowskiego otrzymali znaczące wojskowe wyróżnienia. I Zastępca DG RSZ w swoim wystąpieniu zaakcentował, iż realizacja zadań szkolnictwa w wojsku w warunkach dyktowanych pandemią była adekwatna i kreatywna. Tam, gdzie było to konieczne zmieniano plany szkolenia, elastycznie reagowano na trudności, udoskonalono e-learning. Efekty szkoleniowe zostały osiągnięte na najwyższym możliwym poziomie, bez wątpienia za zasługą odpowiedzialności i zaangażowania kadry kierowniczej i dydaktycznej jednostek szkolnictwa wojskowego.