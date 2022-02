12 Dywizja stale na wysokich obrotach

Potwierdzają to plany realizowane w 2022 roku, w którym jednostki 12 Dywizji zamierzają m. in. uczestniczyć w międzynarodowych ćwiczeniach pk. BRILLIANT JUMP, COLD RESPONSE, DEFENDER-22 i DYNAMIC FRONT, sformować XII oraz XIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego IRAK i VI zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL, a także przeszkolić prawie 2000 ochotników służby przygotowawczej.

Kolejne kontyngenty przygotowują się do misji w Iraku i Libanie, już niebawem ruszą szkolenia służby przygotowawczej, a także poligony krajowe i ćwiczenia międzynarodowe – to wszystko stanowi realny dowód, że szkolenie bez zmian odgrywa kluczową rolę w „Dwunastce”.

W myśl zasady „Speed is key” szkolenie realizowane przez 12 Szczecińską Dywizję Zmechanizowaną jest bez zmian na odpowiednio wysokim tempie.

Dodatkowo bardzo ważnym zadaniem jest dyżur wyznaczonych żołnierzy w Siłach Odpowiedzi NATO. Obecnie szkolą się oni zarówno na drawskim poligonie, jak i na obiektach garnizonowych. Choćby w czwartek 17 lutego br. żołnierze

12 Brygady Zmechanizowanej przeprowadzili działania taktyczne połączone z pokonywaniem przeszkód inżynieryjnych. Zajęcia były obserwowane m. in. przez żołnierzy brytyjskich, z którymi „Błękitni” będą współpracować podczas zbliżających się manewrów sojuszniczych. To wszystko dobitnie dowodzi, że 2022 rok jest równie intensywny i wymagający dla 12 Dywizji tak jak poprzednie, do czego żołnierze „Dwunastki” są już odpowiednio przyzwyczajeni.

Tekst: mjr Błażej Łukaszewski