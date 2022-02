Wizjonerski rozwój kadr w 12 Dywizji

Umiejętne zarządzanie kadrami i planowanie ich rozwoju odgrywa ogromnie istotną rolę w dzisiejszych nowoczesnych korporacjach, prywatnych firmach oraz instytucjach, więc tą drogą idzie również 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana.

W dobie nacisku na jakość, a nie ilość wyszukuje się wszelkich sposobów, by stale podnosić poziom profesjonalizmu oraz kwalifikacji. Jednym ze środków zmierzających do osiągnięcia tego celu jest wprowadzony w 12 Dywizji program „Oficer dyplomowany”. Dowódca „Dwunastki” generał dywizji doktor Dariusz Parylak kieruje go do kadr oficerskich, aby jasno i drobiazgowo nakreślić podległym żołnierzom jak zamierza dbać o ich rozwój oraz przyszłość.

W celu zapoznania żołnierzy z założeniami pragmatyki personalnej tego programu we wtorek 15 lutego br. generał Parylak zorganizował spotkanie na terenie Klubu Wojskowego w Kołobrzegu. Uczestniczący w nim majorowie i kapitanowie mieli okazję dogłębnie poznać koncepcję „Oficera dyplomowanego”, który już od 2 lat funkcjonuje w „Dwunastce”.