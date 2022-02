Żołnierze CSWOT zapalili „Światełko dla Bohatera”

14 lutego obchodziliśmy osiemdziesiątą rocznicę powstania Armii Krajowej. Z tej okazji żołnierze wojsk obrony terytorialnej oddali hołd bohaterom AK, zapalając na ich grobach znicze. W akcji „Światełko dla Bohatera” uczestniczyli również żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Akcja „Światełko dla Bohatera” ma wymiar ogólnopolski i jest symbolicznym podziękowaniem bohaterom, którzy walczyli i oddali życie za wolność Ojczyzny. Żołnierze CSWOT zapalili znicze w miejscach pamięci Armii Krajowej. Co istotne Wojska Obrony Terytorialnej od początku powstania nawiązują do tradycji Armii Krajowej i dziedziczą jej tradycje.

14 lutego 1942 r. to data szczególna w historii Polski – to właśnie tego dnia rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Na Komendanta AK wyznaczony został gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”. W czasie II wojny światowej była to największa i najlepiej zorganizowana podziemna armia w Europie.