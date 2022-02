80. rocznica utworzenia Armii Krajowej

Bogusław Nizieński wyraził zaniepokojenie trudną sytuacją panującą na świecie, a także zaznaczył, że odpowiedzialność za to, aby Polska była bezpieczna spoczywa na młodych ludziach. – Wszystko zależy od was. Od waszej determinacji i przekonania, że warto podjąć trudy w służbie dla Ojczyzny – powiedział. – Prosimy Was o to, byście jej dobrze służyli, żebyśmy mogli odejść z poczuciem, że pozostawiamy kraj w dobrych rękach. Chcemy wierzyć, że nasi koledzy nie ginęli na darmo, że Polska, o którą walczyli, będzie trwać i rozkwitać szczęściem jej obywateli – dodał. Przypomniał o tych, którzy stracili życie „w gruzach Warszawy, lasach Wołynia i Wileńszczyzny, na mokradłach Polesia, na Zamojszczyźnie i w Górach Świętokrzyskich”. – Pamiętając o nich i pamiętając o nas, ostatnich żołnierzach Armii Krajowej, zachowajcie Polskę dla przyszłych pokoleń. O to Was prosimy, my weterani Armii Krajowej. Niech żyje Polska! – zakończył Nizieński.

Uroczystości z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej odbyły się dziś na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Ich głównym punktem było przekazanie przesłania weteranów walk o niepodległość dla młodego pokolenia. W imieniu środowiska kombatanckiego uczynił to Bogusław Nizieński, żołnierz AK i Narodowej Organizacji Wojskowej, przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. – 80 lat temu staliśmy się armią, która skupiła w swoich szeregach setki tysięcy Polaków gotowych do walki o niepodległość ojczyzny. Przysięgaliśmy wiernie i nieugięcie stać na straży honoru Polski i nic się w tym względzie nie zmieniło – powiedział.

REKLAMA

Przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał kopie wygłoszonego przesłania przedstawicielom wojska i służb mundurowych. Z rąk sędziego Nizieńskiego odebrali je żołnierze wojsk operacyjnych, obrony terytorialnej, uczniowie klas mundurowych, członkowie organizacji proobronnych, harcerze, a także funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji.

List to uczestników wydarzenia skierował prezydent Andrzej Duda. – Ta uroczystość honoruje żołnierzy Armii Krajowej, a jednocześnie podkreśla jedność duchową narodu oraz ciągłość misji dziejowej, którą teraz wypełniamy my, współcześni Polacy. Składamy dzisiaj hołd pamięci żołnierzy Polski Podziemnej – napisał. Zaznaczył także, że to właśnie żołnierzom AK zawdzięczamy zachowanie tożsamości naszej wspólnoty i ocalenie etosu patriotycznego w czasach najtrudniejszej próby, kiedy nasz naród był śmiertelnie zagrożony przez dwa wrogie totalitarne imperia. – Testament Polski Walczącej stał się inspiracją, natchnieniem i zobowiązaniem dla następnych pokoleń, które – już w warunkach pokoju, ale zarazem komunistycznego zniewolenia – nadal dążyły do odzyskania pełnej niepodległości – podkreślił.

Zaznaczył także, że dziś to my, „poprzez swoją działalność publiczną, pracę zawodową i społeczną, umacniamy suwerenność i bezpieczeństwo naszego państwa”. – Pragniemy iść dalej w przyszłość wierni pamięci i wartościom, które przekazali nam weterani Armii Krajowej – zaznaczył. – Życzę Polsce i nam, wszystkim Polakom, aby etos i tradycje Armii Krajowej trwały w kolejnych pokoleniach naszych rodaków – zwrócił się do uczestników wydarzenia.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej przypomniał, że Armia Krajowa powstała na mocy rozkazu wodza naczelnego, o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w „armię, której zadaniem była walka o wolną Polskę”. – To zadanie zostało wykonane o tyle, o ile mogło być w tamtych czasach. Gdyby nie postawa żołnierzy AK, nie byłoby Solidarności, a gdyby jej nie było, nie byłoby dziś wolnej Polski – zaznaczył. – Ta postawa stanowiła fundament, na którym zbudowana została dzisiejsza wolna Polska – podkreślił.

Szef resortu obrony powiedział także, że dziś żołnierze AK są wzorem dla kolejnych pokoleń młodych ludzi, a ich tradycje dziedziczy wiele jednostek wojskowych, m.in. wojsk specjalnych i obrony terytorialnej. – To dlatego, że ta postawa jest godna najwyższego uznania, jest wzorem do naśladowania dziś i będzie nim w przyszłości – mówił. Dodał także, że Armia Krajowa liczyła 300 tysięcy żołnierzy, a jej „siła była zbudowana na woli walki o wolną Polskę, na postawie ludzi wychowanych w umiłowaniu do ojczyzny”. – To jest wielka wartość, dlatego jesteśmy wdzięczni za taka postawę, za poświecenie, za to wszystko co jest związane z etosem żołnierzy AK. Chwała Bohaterom!

Podczas uroczystości przemawiał także Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych. – Tradycje polskiego państwa podziemnego kontynuuje dziś młode pokolenie Polaków, zapatrzonych w was, którzy nigdy nie straciliście wiary w Rzeczpospolitą i Boga, nadziei na to, że Polska będzie wolna, miłości do ojczyzny i drugiego człowieka – zwrócił się do kombatantów. – Tak jak od was otrzymaliśmy dar niepodległości, możemy wam ślubować, że sztandar niepodległości przekażemy nieskalany następnym pokoleniom, naszym dzieciom i wnukom, aby niepodległa, najjaśniejsza Rzeczpospolita trwała wiecznie – zapewnił.

Minister Błaszczak wręczył akty nadania symboliki wojskowej jednostkom wojsk obrony terytorialnej dziedziczącym tradycje Armii Krajowej. Na ich mocy, 16 Dolnośląska Brygada OT przejęła dziedzictwo Oddziału Specjalnego „Zagra -Lin" i Okręgu Wrocław Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a 32 Batalion Lekkiej Piechoty z Niska, wchodzący w podporządkowanie 3 Podkarpackiej BOT otrzymał imię kpt. Stanisława Uczciwka ps. „Wola”.

Uroczystość, która odbyła się na Placu Piłsudskiego poprzedziła msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Natomiast po południu szef MON złożył symboliczny wieniec pod pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Dziś też została zainaugurowana kampania „Z miłości do Ojczyzny” w ramach której weterani walk o niepodległość kierują swoje przesłania do żołnierzy, którzy obecnie służą w Wojsku Polskim. Pierwsze z nich jest autorstwa Ryszarda Matrzaka „Ziuka”, harcerza Szarych Szeregów.

Uroczystości z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej odbędą się także jutro. W siedzibie resortu MON minister Błaszczak wręczy medale i wyróżnienia zasłużonym żołnierzom, a także zainauguruje konkurs „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej”, którego celem jest realne wsparcie żołnierzy AK w codziennym życiu m.in. pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, zapewnienie transportu do lekarza.