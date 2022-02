Dyżur w Karkonoszach

1. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza wspiera Karkonoską Grupę Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w zabezpieczeniu dyżuru ratowniczego w Karkonoszach.

Lotnicy z 1. Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej (1GPR) wraz z ratownikami z Karkonoskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) rozpoczęli pełnienie dyżurów w Karkonoszach w ramach Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ASAR. Dyżur, który rozpoczął się 7 lutego br., potrwa do końca tego miesiąca. Śmigłowiec W-3 Sokół wraz z ratownikami wojskowymi i górskimi wykonuje zadania z Góry Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Śmigłowiec W-3 Sokół wraz z załogą z 1GPR będzie realizował zadania z obszaru ratownictwa lotniczego i górskiego wspierając tym samym zabezpieczenie dyżuru w okresie ferii zimowych. Mieszane załogi z 1GPR oraz GOPR czuwają nad bezpieczeństwem w czasie, w którym na szlakach Karkonoskiego Parku Narodowego przebywa zwiększona liczba turystów. Dzięki obecności wojskowego śmigłowca skróci się czas udzielania pomocy poszkodowanym oraz czas ewakuacji do szpitala. Zarówno dla GOPR-u jak i dla 1GPR-u wspólny dyżur to dodatkowa okazja do szkolenia oraz wymiany doświadczeń.



Tekst: mjr Martyna Fedro-Samojedny