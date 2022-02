Szkolenie z wykorzystaniem systemu JCATS

W 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej odbyło się szkolenie przygotowujące do ćwiczenia dowódczo–sztabowego wspomaganego komputerowo z wykorzystaniem systemu JCATS pk.: Łasica.

JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) jest to interaktywny, wielopoziomowy symulator używany jako narzędzie treningowe, które pozwala na wykonywanie analiz, zgrywanie dowództw i sztabów w ramach przygotowania ich do przyszłych działań. System pozwala odzwierciedlać działania wojsk do najniższych szczebli w zakresie pełnego spektrum działań kinetycznych i nie kinetycznych.