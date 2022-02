Jeszcze ściślejsza współpraca Polski i Wielkiej Brytanii

Polska i Wielka Brytania stoją jednoznacznie po stronie pokoju i bezpieczeństwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki, tuż po spotkaniu z Borisem Johnsonem, swoim brytyjskim odpowiednikiem. Szefowie rządów spotkali się, by omówić kwestie związane z bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO, odwiedzili także 1 Brygadę Pancerną, gdzie spotkali się z żołnierzami obu armii.



Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii przyjechał do Polski, aby spotkać się z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. Tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa, przede wszystkim te związane z trudną sytuacją panującą na Ukrainie. – Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i musimy dbać o nasze sojusze. Wielka Brytania dała wspaniały dowód solidarności z Ukrainą, Polską i całą wschodnią częścią NATO – mówił na konferencji prasowej Morawiecki. Podziękował także Johnsonowi za zaangażowanie na rzecz utrzymania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. – Londyn dzieli od Kijowa ponad 2000 km, ale to, że staramy się dzisiaj razem działać na rzecz pokoju świadczy o tym, jak ważne są transatlantyckie więzy – powiedział.

Premier PR przypomniał także, że to Polska i Wielka Brytania jako jedne z pierwszych państw wskazywały, że działania Władymira Putina mogą prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń. – Wielu polityków w Europie zostało wyrwanych z geopolitycznej drzemki. Nasz wspólny głos ma służyć temu, żeby doszło do otrzeźwienia i żeby wszyscy jednym głosem mówili, jak ważny jest pokój, bezpieczeństwo i wolność – zaznaczył. Podkreślił także, że każde państwo ma prawo do suwerenności i obrony swojego terytorium, a zarówno „Polska jak i Wielka Brytania stoją jednoznacznie po stronie pokoju, spokoju i bezpieczeństwa”. – Celem politycznym Putina jest rozbicie NATO, więc musimy pokazywać, jak bardzo jesteśmy spójni – zaznaczył.

Natomiast Borys Johnson zaznaczył, że Polska odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w całym regionie. – Sto ostatnich lat pokazało nam, że jeśli Polsce grozi agresja, to tak naprawdę groźba dotyczy nas wszystkich. Kiedy Polska jest zagrożona, to Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc. Podobnie jak Polska jest gotowa pomóc nam – powiedział. Zaznaczył także, że należy dążyć do deeskalacji napiętej sytuacji na linii Rosja-Ukraina. — Uważamy, że każdy naród ma prawo wybrać kto nim rządzi i do jakiej organizacji międzynarodowej chce wstąpić — podkreślił.