„Brave Band” otwiera rok szkoleniowy

Głównym celem szkolenia jest zgranie sztabu Wielonarodowej Brygady. – Podczas „Brave Band” przygotowujemy nasz sztab do realizacji zadań operacyjnych – tłumaczy płk Jarosław Mokrzycki. Chodzi tu przede wszystkim o misje szkoleniowe, m.in. na Ukrainie, gdzie oficerowie Wielonarodowej Brygady przygotowują tamtejsze pododdziały do działań zgodnie z procedurami NATO. To również operacje wsparcia i wymuszania pokoju, bo Wielonarodowa Brygada może brać udział w misjach stabilizacyjnych pod egidą Unii Europejskiej, NATO czy ONZ.

„Brave Band” składa się z dwóch części. W pierwszej oficerowie mają opracować rozkaz operacyjny dla jednostek, które są afiliowane do brygady. W drugim etapie rozkaz ten będzie realizowany przez wskazane pododdziały. Scenariusz zakłada przygotowanie i prowadzenie wielonarodowej operacji obronnej. Podstawowym zadaniem jest odparcie ataku oraz doprowadzenie do stabilizacji w regionie dotkniętym konfliktem. – Podczas przygotowywania tego ćwiczenia bierzemy pod uwagę to, co dzieje się wokół nas. Zbieramy również wnioski, korzystamy z różnych doświadczeń, głównie tych nacji, które wchodzą w skład Wielonarodowej Brygady. Chodzi o to, by scenariusz ćwiczeń był jak najbardziej realny – podkreśla płk Jarosław Mokrzycki.

Sztabowcy – to już długoletnia tradycja – szkolą się pod okiem oficerów z Gwardii Narodowej Stanu Illinois. Amerykanie podczas tych ćwiczeń tworzą dowództwo szczebla nadrzędnego dla Wielonarodowej Brygady, czyli tzw. HICON. Wydają rozkaz dywizyjny, który jest realizowany przez oficerów z LITPOLUKRBRIG. – Po raz czwarty odwiedzamy Litewsko-Polsko-Ukraińską Brygadę, by uczestniczyć w tym treningu. Dzielimy się naszym doświadczeniem, aby ulepszyć proces planowania i podnieść zdolności operacyjne tej jednostki – mówi płk Seth Hible z Gwardii Narodowej Stanu Illinois. Amerykański oficer przyznaje, że współpraca z brygadą od lat układa się znakomicie. Jedynym utrudnieniem były obostrzenia związane z pandemią. – Pomógł nam jednak rozwój technologii. Podczas przygotowywania scenariusza do treningu wiele kwestii uzgadnialiśmy za pomocą internetu i komunikatorów – wyjaśnia amerykański oficer.

Trening „Brave Band” to przede wszystkim weryfikacja procesu planowania i podejmowania decyzji (military decisionmaking process – MDMP). Wielonarodowa Brygada korzysta bowiem w tym zakresie z rozwiązań obowiązujących w armii amerykańskiej czy kanadyjskiej, jedynie nieznacznie różniących się od tych stosowanych w NATO. – Dla ukraińskich oficerów to doskonała okazja do sprawdzenia, jak radzą sobie z procedurami wykorzystywanymi w Sojuszu Północnoatlantyckim. Dodatkowo jest to szansa na zgranie naszego sztabu, bo w nieodległej przyszłości czeka nas wiele międzynarodowych przedsięwzięć szkoleniowych – mówi kpt. Oleksandr Molodtsov, oficer prasowy Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady.

Rzeczywiście, plany LITPOLUKRBRIG są w tym roku wyjątkowo bogate. – Zwiększamy nasze zaangażowanie szkoleniowe o 300% w stosunku do roku ubiegłego – przyznaje płk Jarosław Mokrzycki. – W wielu ćwiczeniach wezmą udział poszczególne sekcje sztabu. Mamy w planach też takie przedsięwzięcia, gdzie my, jako brygada, będziemy stanowili dowództwo szczebla nadrzędnego nad innymi pododdziałami – dodaje dowódca LITPOLUKRBRIG.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego liczy około 4,5 tys. żołnierzy. Dowództwo i sztab brygady mieści się w Lublinie. Stanowiska dowódcy, zastępcy dowódcy i szefa sztabu podlegają rotacji w trzyletnim cyklu. Jednostka zaczęła formować się jesienią 2015 roku. Działalność zainaugurowała w styczniu 2016 roku.