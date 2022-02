Wojskowi snowboardziści w czołowej ósemce igrzysk

Dwie lokaty w czołowej ósemce na XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie wywalczyli reprezentanci Wojska Polskiego. Szer. Oskar Kwiatkowski zajął siódme miejsce, a szer. Aleksandra Król ósme. Oboje snowboardziści byli na stoku w Zhangjiakou o krok od awansu do półfinału w slalomie gigancie równoległym.



szer. Aleksandra Król

Na XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie snowboardziści z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego byli mocnym punktem polskiej reprezentacji. Dzisiaj dostarczyli kibicom wielu emocji. Szer. Oskar Kwiatkowski wywalczył siódmą lokatę, szer. Aleksandra Król – ósmą, a szer. Michał Nowaczyk – dziewiątą w slalomie gigancie równoległym. Biało-Czerwoni podobnie wypadli też w eliminacjach. Najlepiej spisał się w nich Kwiatkowski, który awansował do czołowej szesnastki z piątym czasem dwóch przejazdów (1.21,52), Nowaczyk był siódmy (1.21,64), a Król ósma (1.28,10).

W drodze do ćwierćfinału Król wygrała o 0,16 s bezpośredni pojedynek z Rosjanką Poliną Smołencową. Z kolei Kwiatkowski wyeliminował Włocha Mirko Felicettiego. Nowaczykowi zaś drogę do ćwierćfinału zamknął Austriak Alexander Payer, który wyprzedził Polaka zaledwie o 0,09 s. W eliminacjach w obu przejazdach rywalizowali razem ze sobą Kwiatkowski i Nowaczyk. Takie rozstawienie nie zaszkodziło reprezentantom CWZS – obaj zakwalifikowali się do czołowej szesnastki igrzysk.