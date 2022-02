Terytorialsi szkolili się pod okiem ratowników medycznych

Na początku lutego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej przy Akademii Zamojskiej odbyły się warsztaty dla ratowników 2 Lubelskiej Brygady OT.

Lubelscy terytorialsi systematycznie doskonalą swoje kompetencje medyczne. Okazją do zdobycia nowych umiejętności były dwudniowe warsztaty zorganizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej przy Akademii Zamojskiej, we współpracy z Zespołem Ratownictwa Medycznego Zamojskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Żołnierze szkolili się u boku doświadczonych ratowników medycznych. Warsztaty poprowadził Krzysztof Obolewicz - żołnierz 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty, ratownik medyczny z 18-letnim doświadczeniem i wykładowca Akademii Zamojskiej.

W warsztatach wzięło udział ponad dwudziestu żołnierzy OT, którzy pełnią funkcje medyczne w zamojskim batalionie oraz studenci drugiego roku pielęgniarstwa, co dodatkowo umożliwiło wymianę doświadczeń i umiejętności. - Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, podstaw ratownictwa medycznego i medycyny taktycznej. Żołnierze mogli ćwiczyć na nowoczesnym sprzęcie, który jest na wyposażeniu centrum - fantomy, zestawy do pozorowania urazów, modele do nauki iniekcji, defibrylatory i cała gama sprzętu używanego przez zespoły ratownictwa medycznego. - powiedział Krzysztof Obolewicz.