Już 8 lutego nabór do służby w korpusie szeregowych zawodowych odbędzie się w 3 Batalionie Radiotechnicznym w Sandomierzu . Jednostka poszukuje chętnych na stanowiska m.in. elektromechaników, kierowców/ślusarzy, radiooperatorów, kucharzy, saperów/chemików oraz kierowców z kategorią prawa jazdy C i D. Przydział w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub wojsk obrony terytorialnej nie jest wymagany, ale może stanowić dodatkowy atut. Kandydaci zgłaszający się na kwalifikacje powinni spełniać co najmniej jeden ze stawianych przez jednostkę warunków. To udokumentowane świadectwami i zaświadczeniami wykształcenie kierunkowe – m.in. techniczne, gastronomiczne, odbycie szkolenia w wymienionych specjalnościach wojskowych, posiadanie uprawnień przydatnych na wskazanych stanowiskach, udokumentowane osiągnięcia sportowe lub potwierdzona znajomość języka angielskiego (wg natowskiej normy STANAG 6001).

REKLAMA

Choć z powodu pandemii podczas kwalifikacji nie będzie prowadzony egzamin sprawnościowy, warto, by kandydaci, którzy zaliczali już taki test podczas wcześniejszych kwalifikacji w innej jednostce, zabrali ze sobą odpowiednie zaświadczenie. W praktyce może się ono bowiem przydać w przypadku większej liczby kandydatów.

Podczas naboru kandydaci przejdą rozmowy kwalifikacyjne. Poza szczegółami dotyczącymi wykształcenia czy doświadczenia zawodowego, pytania mogą też dotyczyć ogólnej wiedzy o wojsku lub zagadnień związanych ze stanowiskiem, o które ubiega się ochotnik. Jednostka zastrzega, że w kwalifikacjach mogą wziąć udział jedynie osoby posiadające certyfikat zaszczepienia przeciw COVID-19. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 514 515, 261 514 511.

Kierowca albo skoczek

Tego samego dnia kandydaci do służby w korpusie szeregowych mogą się zgłosić do krakowskich batalionów: 16 Powietrznodesantowego (tel. 261 134 551) i 6 Dowodzenia (tel. 261 135 652, 261 135 538), a także 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej. Ta ostatnia jednostka szuka chętnych na różne stanowiska specjalistów pododdziałów, kierowców z kategorią C i C+E, a także ochotników, którzy będąc żołnierzami zawodowymi chcieliby skakać ze spadochronem. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 168 218.

9 lutego nabór w swoje szeregi będą prowadzili z kolei przedstawiciele 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie (tel. 261 524 711), 6 Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach (tel. 261 111 726) oraz 6 Batalionu Logistycznego w Krakowie. Ta ostatnia jednostka oferuje etaty kierowców z kategorią C+E, a także etaty specjalistyczne, związane z logistyką (nr tel. 261 134 466).

Ochotnicy mogą się też zgłosić do służby w 3 Batalionie Zmechanizowanym w Zamościu, podległym pod 19 Lubelską Brygadę Zmechanizowaną. 9 lutego jednostka będzie rekrutować na etaty szeregowych, podoficerów oraz oficerów zawodowych. Więcej informacji można zdobyć pod nr. tel. 261 181 306.

10 i 24 lutego kwalifikacje odbędą się z kolei w 5 Pułku Artylerii w Sulechowie. Oferta służby kierowana jest do kandydatów do zawodowej służby wojskowej we wszystkich korpusach, z wyjątkiem podoficerów młodszych. Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele jednostki pod nr. tel. 261 569 644.

15 lutego kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej będzie prowadził 6 Batalion Chemiczny Sił Powietrznych w Śremie. Szczegółowych informacji dotyczących kwalifikacji udzielają specjaliści z sekcji personalnej: tel. 261 524 671.

Po raz kolejny służbę w swoich szeregach oferuje Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Najbliższe kwalifikacje na stanowiska w korpusie szeregowych odbędą się tutaj 18 lutego, kolejne 18 marca. Osoby zainteresowane służbą w tej stołecznej jednostce muszą jednak spełnić określone wymagania. To m.in. wzrost 178–190 cm, brak charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży, odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów ruchu, a także wiek preferowany – do 28 lat. Postępowanie rekrutacyjne obejmie m.in. rozmowę indywidualną, rozmowę z psychologiem, analizę dokumentów personalnych oraz test koordynacji ruchowej. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres preprwp.rekrutacja@ron.mil.pl. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. takie dane: stopień, imiona i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko, rodzaj wykształcenia. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 848 731; 261 848 724.

28 lutego kwalifikacje odbędą się w 19 Chełmskim Dywizjonie Artylerii Samobieżnej. Poszukiwani są kandydaci na stanowiska kierowców, ratowników, a także specjaliści z grup rakietowej i artylerii. Kontakt z jednostką pod nr. tel. 261 161 221.

Zostań wojskowym muzykiem

Wojsko czeka także na kandydatów chcących zostać muzykami – podoficerami. Wymagane jest ukończenie szkoły średniej muzycznej i umiejętność gry na jednym z instrumentów: flet, saksofon altowy lub tenorowy, róg, tuba, waltornia, trąbka, sakshorn, puzon, perkusja lub klarnet. Na zainteresowanych czekają w sumie 22 etaty w dziesięciu orkiestrach wojskowych rozlokowanych w całej Polsce. Na przykład Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego w Warszawie oferuje sześć etatów dla osób grających na flecie, saksofonie altowym lub tenorowym, rogu i tubie. Trębacza i puzonisty poszukuje z kolei Orkiestra Wojskowa w Radomiu, a Orkiestra Wojskowa w Żaganiu ma dwa wolne etaty dla grających na perkusji i klarnecie. Służbę oferują też orkiestry w Bydgoszczy, Elblągu, Siedlcach, Świnoujściu, Szczecinie, Dęblinie i Giżycku.

Choć kwalifikacje w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu odbędą się dopiero za pół roku, już dziś warto poznać szczegółowe wymagania. Szkoła publikuje je na swojej stronie internetowej w zakładce: rekrutacja, orkiestry i zespoły estradowe. Wniosek należy złożyć do 4 czerwca.

Zrób pierwszy krok

W szeregi zawodowców mogą też wstąpić osoby cywilne, które wcześniej nie miały do czynienia z armią. Wojsko zaprasza ochotników do odbycia służby przygotowawczej, będącej pierwszym krokiem do zawodowej służby wojskowej. Oferta jest kierowana do pełnoletnich kobiet i mężczyzn, niekaranych za przestępstwo umyślne, z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby wojskowej.

Osoby zainteresowane muszą najpierw zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym Wojska Polskiego. Potem otrzymają informację o miejscu i dacie stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Tam w ciągu jednego dnia, po przejściu niezbędnych formalności, otrzymają powołanie do odbycia szkolenia podstawowego. Jest ono jednakowe dla wszystkich i obejmuje szkolenie zdalne (e-learning) przed wcieleniem do jednostki wojskowej oraz 28-dniowe praktyczne szkolenie w jednostkach wojskowych, obejmujące m.in. trening strzelecki, musztrę, naukę obsługi broni. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. Po jej ukończeniu ochotnicy mogą ubiegać się o wolne stanowiska w armii.

Turnusy służby przygotowawczej będą się odbywać w wybranych jednostkach i centrach szkolenia w terminach m.in.: 21 lutego – 19 marca, 7 marca – 2 kwietnia, 4–30 kwietnia, 9 maja – 4 czerwca, 16 maja – 11 czerwca, 6 czerwca – 2 lipca, 4–30 lipca oraz 1–26 sierpnia.