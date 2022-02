Nowy dowódca warszawskich pancerniaków

Generał Górowski, żegnając się z jednostką, dziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom za pełną poświęcenia i niełatwą służbę. Nowy dowódca zaznaczył ważną rolę 1 WBPanc w strukturach Żelaznej Dywizji, a zwracając się do żołnierzy powiedział: „Przed nami kolejne, trudne wyzwania, ale jestem pełen wiary w to, że wspólnie wykonamy to perfekcyjnie, tak jak niejednokrotnie udowadnialiście to podczas realizacji swoich zadań”.

Gen. bryg. Jarosławowi Górowskiemu żołnierze podziękowali za wspólną służbę i dowodzenie, a nowemu dowódcy płk. Arturowi Kozłowskiemu życzyli sukcesów i powodzenia na stanowisku dowódcy 1 Brygady.

Źródło: 1 WBPanc