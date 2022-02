W kamasze zamiast na narty, czyli ferie u mazowieckich terytorialsów

Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych w województwie mazowieckim rozpoczęło się szkolenie nowych rekrutów w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Ferie w mundurze wybrało 52 ochotników.

Pierwsze swoje kroki w szeregach 5 Brygady postawili już 10 grudnia, wówczas odbyło się ich powołanie do służby. W koszarach spędzili tylko 2 dni, podczas których zostali wyposażeni w ekwipunek żołnierza lekkiej piechoty, odbyli niezbędne szkolenia teoretyczne oraz zdali wstępny test sprawności fizycznej. 30 stycznia wrócili by kontynuować szkolenie już na poligonie i wojskowych obiektach szkoleniowych.

Ochotnicy by przystąpić do szkolenia praktycznego musieli zaliczyć sprawdzian wiedzy ze znajomości budowy i obsługi karabinka MSBS Grot. Pozytywne zaliczenie testu pozwoliło im na podejście do szkolenia strzeleckiego, które wczoraj odbyło się na strzelnicy garnizonowej w Kątach Węgierskich. Przyjmowanie postaw strzeleckich, efektywne i bezpieczne posługiwanie się bronią, ładowanie magazynka, składanie i rozkładanie karabinka to oprócz samego strzelania, nieodzowny element szkolenia strzeleckiego. Nie dla wszystkich nowych terytorialsów było to pierwsze strzelanie, ponieważ są wśród nich także instruktorzy strzelectwa.