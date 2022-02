Pioruny dla Ukrainy

Wobec zagrożenia atakiem ze strony Rosji na Ukrainę, polski rząd zdecydował o przekazaniu naszemu sąsiadowi sprzętu wojskowego. Rada Ministrów, na wniosek Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, przyjęła dziś uchwałę w tej sprawie. Polska wyśle na Ukrainę m.in. swoje nowe przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun.

– Dobra wiadomość. Rada Ministrów przyjęła na mój wniosek uchwałę w sprawie pomocy Ukrainie. Przekażemy najnowocześniejszy polski sprzęt – przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun oraz amunicję – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Tę decyzję skomentował już Oleksii Reznikov, szef ukraińskiego MON-u. – Dziękuję za wsparcie i współpracę drogi kolego – napisał w mediach społecznościowych.

Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun to zmodernizowana wersja dobrze znanych w Wojsku Polskim zestawów Grom. Jest to broń bardzo krótkiego zasięgu, służąca do zwalczania statków powietrznych i dronów. Naprowadzane na podczerwień pociski o masie nieco ponad 16 kg są w stanie razić cele oddalone o 6,5 km na wysokości do 4 km.