SHOT SHOW 2022: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom rozbiła bank w Las Vegas!

W dniach 18-21 stycznia Fabryka Broni „Łucznik” – Radom brała udział w jednych z największych na świecie targów branży strzelectwa i outdooru – SHOT SHOW 2022 w Las Vegas. Dzięki karabinkom z rodziny MSBS GROT i BERYL oraz pistoletom VIS 100 M1 stoisko radomskiej fabryki cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem przez wszystkie dni targów.

SHOT Show (Shooting , Hunting and Outdoor Trade Show), to amerykańskie coroczne targi branży strzelectwa i outdooru. Organizowana przez National Shooting Sports Foundation (NSSF) impreza to, obok IWA Norymberga, największe tego typu targi na świecie. Pierwszy w historii SHOT SHOW odbył się w St. Louis w stanie Missouri w 1979 roku. Przed pandemią koronawirusa w wydarzeniu corocznie brało udział ponad 60 000 uczestników.

Rynek USA jest bardzo perspektywiczny dla Fabryki Broni. Polskie konstrukcje budzą bardzo duże zainteresowanie wśród amerykańskich kolekcjonerów i miłośników broni palnej. Nasze sportowe wersje pistoletów i karabinków z rodziny BERYL znalazły uznanie w Stanach Zjednoczonych i w 2021 roku rozchodziły się błyskawicznie. Jesteśmy przekonani, że w tym roku pobijemy kolejny rekord - podkreśla Seweryn Figurski, członek zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom.